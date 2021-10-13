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【圓規消息】澳門：改發三號風球　錄得9宗事故報告【不斷更新】

社會 17:59 2021/10/13

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（資料圖片。）

「圓規」在今日（13日）清晨已增強為颱風。澳門地球物理暨氣象局昨晚（12日）10時30分改發八號東北風球。氣象局預料八號風球將在上午維持，預測風力將會增強。

【18:00】

民防行動中心稱，分別在澳門和離島錄得9宗事故報告，1. 處理建築物損毀、石屎脫落及墮下物：3宗； 2. 處理樹木倒塌：1宗； 3. 處理招牌廣告、簷篷、窗墜 或其它有墮下風險的懸掛物：2宗； 4. 火警：1宗； 5. 其他事故：2宗。

【17:30】

澳門已於下午5時30分發出三號風球，預計稍後風力將會減弱。

【16:10】

颱風圓規已於下午4時在海南島登陸。

澳門將於下午5時半改發三號風球。澳門氣象局預測澳門風力將會減弱。

【15:12】

澳門氣象局指，颱風「圓規」持續向偏西方向移動，即將登陸海南島。隨著「圓規」登陸及逐漸遠離，澳門受烈風影響的機會將會減少，氣象局將會考慮於下午5時至8時改發3號風球。然而，澳門仍然受「圓規」相關環流影響，故未來數小時仍會有驟雨及雷暴。

【14:45】

颱風「圓規」現正向偏西方向移動，下午將登陸海南島，仍然受「圓規」相關環流影響，故未來數小時仍會有強風大雨，風向會漸轉為偏東，

民防行動中心稱，分別在澳門和離島錄得8宗事故報告，包括：3宗處理建築物損毀、石屎脫落及墮下物；1宗處理樹木倒塌；2宗處理招牌廣告、簷篷、窗墜 或其它有墮下風險的懸掛物；1宗火警；1宗其他事故。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐

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