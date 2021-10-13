【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？

▲ 天文台預料中午前維持8號風球

本港受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台星期二（12日）下午5時20分改發八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規稍為增強。與其相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。本港現時部分地區吹烈風，高地間中吹暴風。天文台表示，八號烈風或暴風信號會在4點前維持。

上班族最關心是天文台若改掛3號風球，何時需要復工？TOPick根據勞工處的《颱風及暴雨警告下的工作守則》及《僱傭條例》，綜合以下要點：

1. 黑色暴雨、8號、9號、10號風球下毋須上班

根據《守則》，在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

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2. 銀行業復工關鍵為12時

根據銀行公會指引，如8號烈風及強風訊號在中午12時後才「落8號波」，銀行將全日休息不營業；若在12時前「落波」，銀行則會在落波後2小時重開。

3. 復工時間由勞資雙方協定

《守則》建議僱員在八號風球除下後2小時內復工，而普遍上班族亦有同樣做法，不過這並非硬性規定，僱主和僱員可以自行決定復工時間，即假若天文台在下午改發3號風球，無論是下午1時或4時，僱員是否立即復工，需自行與僱主協商。

而僱員若因天氣惡劣未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則會違反《僱傭條例》。

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4. 下午2時掛八號風球 最快中午12時離開公司

天文台一般會在八號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按實際情況提早讓僱員分批下班，保障他們的安全和緩和交通擁擠。換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出八號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。



責任編輯：羅嘉欣