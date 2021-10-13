【8號風球】颱風獅子山及圓規接連帶來暴雨 一個垃圾膠袋急救家中漏水黑點

▲ 一個膠袋急救家居漏水。

颱風獅子山及圓規接連襲港，並帶來大量雨水。惡劣天氣下，家居通常有4個滲水黑點，惡劣天氣下不能即時維修，但可以靠一個膠袋「急救」。

鋁窗窗框與牆間縫隙

防水玻璃膠：可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元；

「鹿皮布」：專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏；一般車行有售，3呎長「鹿皮布」約售100元。

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冷氣機與窗口玻璃間連接位

若冷氣機與窗口玻璃間的連接位，建議可以以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水；若家中沒有「鹿皮布」，也可以用垃圾膠袋暫時替代，做法是打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

抽氣扇

泥水師傅教路，可以用垃圾膠袋包起抽氣扇外露的機身擋雨，然後用繩固定扇葉，惡劣天氣下關上廚房及浴室的門及窗，阻止對流空氣轉動抽氣扇葉「撇雨」。

露台趟門

露台趟門都是漏水的黑點，裝修師傅建議，在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置，可以防止滲水，也可以在露台與門間的位置放置沙包或擋板。

要防範於未然，最緊要平時確保露台去水渠暢通無阻，在惡劣天氣下，提前綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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責任編輯：陳珈希