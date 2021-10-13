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【圓規風球】「圓規」威力不及「獅子山」？　氣象專家梁榮武：圓規西移風力加強

社會 10:13 2021/10/13

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天文台料８號風球在下午4時前維持（曾耀輝攝）

本港在4日之內，天文台先後兩次發出八號熱帶氣旋警告信號。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武在接受港台《千禧年代》訪問時表示，在秋季頻密有熱帶氣旋靠近本港，情況並非罕見，他分析兩個颱風威力時指出，「圓規」中心北面較近香港的雨帶，受到乾燥的東北氣流影響，因而有所減弱。

【圓規襲港】天文台最新風暴消息【不斷更新】:【下一頁】

香港氣象學會發言人梁榮武指出，在秋天「打風」並不罕見，他解釋只要氣流方向等因素適合，這種情況是有可能出現。上一次出現這種情況，是在2017年「天鴿」吹襲後4日內，天文台再發出八號熱帶氣旋警告信號。

4日之內，本港先後兩次發出八號熱帶氣旋警告信號，梁榮武指情況並非罕見。（資料圖片）

梁榮武又稱，颱風「圓規」的威力，不少人認為並不及熱帶氣旋「獅子山」，是由於「圓規」中心北面較近香港的雨帶，受到乾燥的東北氣流影響，因而有所減弱。當雨勢不大，風力亦相應不大，但當「圓規」進一步向西移，本港風向轉為偏東風，原本受到屏蔽的地方，風勢會加強，大家仍要注意。

梁榮武稱今次天文台的預報較上一次「獅子山」時穩定，主要因為「圓規」的移動路徑較易掌握，颱風四周的大局較為穩定，而各國的預報中心電腦運算結果亦較一致，因此天文台亦較易評估其走勢。

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責任編輯：黃穎津

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