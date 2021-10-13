【圓規襲港】政府接獲35宗塌樹及8宗水浸個案　過去一小時離島區錄得32毫米雨量【不斷更新】

▲ （資料圖片。）

與熱帶氣旋圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，圓規帶來的大雨可能令低窪地區水浸，天文台提醒市民應繼續防範水浸的風險，TOPick將跟進最新的降雨情況及水浸報告。

有社交平台群組表示受漲潮及圓規風暴潮影響，城門河兩岸在深夜出現水浸。詳情即看【下一頁】

【 11:00】

離島區過去一小時雨量錄得32毫米，中西區錄得13毫米，而南區錄得11毫米，其他地區則錄得0至10毫米不等。

【10：55】

民政事務總署表示，在各區共開放24個臨時庇護中心，共有237人入住。截至今日（13日）上午10時20分，政府1823電話中心收到35宗塌樹報告。另外，渠務署確認8宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。



醫院管理局表示，截至今日上午10時45分，7名市民（五男兩女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中一名男子死亡。

【10：00】

過去一小時雨量圖顯示，離島區錄得20毫米，元朗區錄得19毫米，而北區錄得18毫米，其他地區則錄得1至13毫米不等。

▲ 截至上午10時，過去一小時離島區錄得20毫米雨量，元朗區錄得19毫米，而北區錄得18毫米。（天文台網頁截圖）

民政署表示，在各區共開放24個臨時庇護中心，共有218人入住。截至今日（13日）上午6時，政府1823電話中心收到15宗塌樹報告。另外，渠務署確認7宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。



另外，醫院管理局表示，截至今日上午6時45分，6名市民（4男2女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中1名男子死亡。

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責任編輯：TOPick港聞組