【高空擲物】清河邨住戶投訴樓上拋擲頭髮　管理處發「或造成人命傷亡」通告

▲ 上水清河邨有居民投訴高層住戶拋擲頭髮，管理處發出通告警告。

屋邨、屋苑高空擲物事件經常發生，有時令人相當困擾。不過近日有一宗較為罕見的個案，上水清河邨有居民投訴，高層住戶拋擲頭髮，管理處因而發出通告警告。相關通告在網上傳開，內容引起網民熱議。

有網民在facebook群組「西環變幻時」發文並上載相片，討論該則通告內容，表示「咩髮咁勁？可以搞出人命」。從相片可見，該通告由清河邨物業服務辦事處於上周四（7日）發出，警告對象為30至40樓的住戶。內容指，該處近日接獲投訴，某高層單位「有住戶屢次抛擲毛髮並落入下層單位內」。服務辦事處續指：「此等行為對其他居民造成嚴重滋擾，同時破壞環境衛生，更有可能造成人命傷亡！」

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▲ 清河邨物業服務辦事處於上周四（7日）發出的通告。（facebook群組「西環變幻時」）

該處亦指，根據「屋邨管理扣分制」，涉事住戶一經發現可被扣分，若造成任何傷亡，「可被即時終止租約及送官究治」，提醒大家勿高空擲物。帖文一出，隨即引起熱議，網民均詫異管理處為此類投訴而發通告警告。不少人也戲謔，有甚麼頭髮可造成人命傷亡。另有人猜測住戶為此投訴，是否另有原因。有人更嘲諷「有本事咪驗DNA」。

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責任編輯：羅嘉欣