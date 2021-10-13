【新冠肺炎】今增3宗輸入均打齊針　包括2名外傭

▲ 本港新冠肺炎疫情緩和。（湯致遠攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，今（13日）新增3宗確診輸入個案，至今本港個案累計12276宗。新增個案均為輸入個案，當中兩宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩女一男，年齡介乎28至34歲，均由A組指明地區（高風險）抵港。其中個案12281是早前確診輸入個案（個案12260）的密切接觸者，昨日（十月十二日）於竹篙灣檢疫中心確診，餘下兩人分別在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間第三日和第九日檢測中確診。

本港昨（12日）新增4宗輸入個案，當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定；個案涉及2男2女，年齡介乎32至58歲，均由A組指明地區（高風險）抵港，其中3人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下1人在檢疫期間第9日檢測中確診。另有少於5宗初步確診。詳情即看【下一頁】

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