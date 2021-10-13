【貴族學校】報考年學費13萬貴族幼兒園　功利媽媽：助兒躋進上流圈子

▲ 有媽媽認為，寒門不出貴子，堅持讓兒子讀貴族學校。

「贏在起跑線」除了要孩子成績好，更有媽媽認為，要力爭上游，環境都很重要。台灣有一名媽媽近日在社交媒體上載影片，分享自己的享兒想法，她表示正為兒子報考一間貴族幼兒園，每年學費要50萬新台幣（約13萬港元），她費盡心思，只為讓孩子從起步就躋入上流圈子，因她深信「寒門不出貴子」。

一名從內地嫁到台灣的人妻「般若」，不時分享在台生活，近日她在抖音上載影片，分享要讓兒子讀貴族幼兒園的事。她表示，在台中有一間赫赫有名的幼兒園，是台中數一數二最高級的學校，也是她現正費盡心思想讓兒子考入的學校。

這家幼兒園每年學費差不多50萬新台幣，而且離她家很遠，因此她的奶奶一直嘗試說服她，認為如何費勁去這這間幼兒園，大人和孩子都辛苦，只要學習好，在哪間學校都一樣。不過，她卻不以為然，並回答奶奶說：

我讓兒子從幼兒園開始就進入最好的學校，不是為了給他學習上的助力，純粹只是讓他從人生的起步，就站在不一樣的圈子。

最新影片：亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦 3大秘訣做出惹味家常菜

她表示，自己被一句話觸動，就是「寒門不出貴子」，她認為，如果出身寒門，能改變人生軌道的，只有拼命躋上去。她又引述，近日看了一套英國影片《人生七年》，片中訪問了來自不同階層的7歲小朋友，每隔7年再訪問一次這些小朋友，到了影片最後發現，富人孩子依舊是富人，窮人孩子自然還是窮人。

也許你會說我很功利，但赤裸裸的事實，這個世界根本不存在公平。如果命運給你一個比別人低的起點，你需要想盡辦法去製造出絕地反擊的故事。

她的言論引起大批網民熱論，有網民認同她的說法，亦有人認為她過於功利，最重要是給孩子最適合的學校，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳