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【圓規襲港】家長帶同子女石澳觀浪嬉水　各區市民追風奇景【多圖】

社會 13:29 2021/10/13

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大浪灣,不時翻起巨浪。 （陳靜儀攝）

天文台指與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，本港部分地區吹烈風，而且圓規帶來的大雨可能令低窪地區水浸，提醒市民應繼續防範水浸的風險，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動，不過不少各區都有市民到岸邊感受颱風威力，有家長與小朋友大浪灣上玩水上活動。

杏花邨不時刮起大風湧起巨浪，有市民到海傍追風。（梁偉榮攝）

其中港島東區杏花邨不時刮起大風及落大雨，對出的海面湧起白頭浪，不時拍向岸邊，有市民特地到海傍感受打風的威力。TOPick不斷更新各區市民追風逐浪的情。

地點：尖沙咀　攝影 :曾耀輝

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地點：石澳／大浪灣　攝影：陳靜儀

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地點：杏花邨　攝影：梁偉榮

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在圓規與東北季候風的共同影響下，本港風勢頗大，有大雨及狂風，有社會平台群組昨表示受漲潮及圓規風暴潮影響，城門河兩岸在深夜出現水浸。詳情即看 【下一頁】

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐、伍瑋瑋

 

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