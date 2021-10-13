【凍齡女神】萬綺雯長文抒發曾歷低谷　「蚊蚊」厭倦拍劇移居內地開民宿

萬綺雯（蚊蚊）2020年3月約滿跟TVB結束8年賓主關係，劇集《伙記辦大事》成為她於TVB的離巢告別作。蚊蚊自與TVB完約後，把工作重心轉移至內地，成立「萬綺雯工作室」接拍綜藝節目、合資浙江民宿，她日前於微博圈發出千字文，卻提到自己曾經歷低潮的心情。

蚊蚊曾歷低谷

蚊蚊提到自己在十幾年間曾經歷低谷：「有過迷惘、掙扎，感覺有點不對勁，我就停下來、不要亂，停下來再說。」

她有感自己學習陶瓷後開始思考自己的方向，演過舞台劇後，喜歡旅遊的她就演過小型節目《綺遇記》，走訪過不少民宿，最後一站就是現時蚊蚊有份任股東的浙江度假勝地莫干山皋塢村。

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當時她表示很喜歡民宿的設計，老闆起初請她任代言人，她也經常到莫干山玩，「不同時間來，我都找到不同的東西，很多花花草草，我好像小時候又回到無憂無慮的狀態，很有歸屬感。」 她又會到那裡看螢火蟲、羊駝，相當享受。

蚊蚊又指：「從選擇要入股去搞民宿開始，我就來內地定居了。我想可以花更多的時間，去管理一個民宿是怎樣的。現在花開得滿山都是了，我和團隊要重新去整理一下我們的社交賬號，把整個民宿包裝出來。」

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厭倦拍劇

她其後再分享到自己現時對拍劇的看法：「以前拍完戲好累，我就在家躲起來，不出門。我的圈子很小，開工、在家。現在在莫干山，會遇到各行各業的人，看到的色彩多很多。去年，我合約到期，多自由，我喜歡做的事情說了算，之後的事情我不知道，或許甚麼時候再出去拍戲，但現在這個階段我只做一件事情。」

蚊蚊坦言在民宿的生活是自己從小就喜歡，她表示自己沒有大目標，開心就好了。「如果不開心還是要不停地做，那不是很可憐嗎？年輕的時候熬得起，做的事情是打基礎，讓之後的路走得更遠、更好，但是到了某個點，還是覺得不適合，不開心，倒不如就停一停，想一想。」

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成為民宿生招牌

民宿共有5幢樓，其中一幢「綺墅」，便是以萬綺雯的「綺」字命名。萬綺雯亦落力為民宿做生招牌，親身拍攝宣傳短片，在片中萬綺雯大方騷出長腿、展現迷人笑容，完美呈現凍齡樣貌。

她本月初在微博上載一段新宣傳片：「在有山有水的地方休假，真的好愜意 大家呢？有去哪裏玩嗎？#跟我沉浸式度假」。

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