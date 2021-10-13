【圓規襲港】8號風球有市民追風逐浪　有人堅守崗位清晨等地鐵開門返工

▲ 不少打工仔仍然要堅守崗位。

與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部分地區吹烈風，天文台指8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。雖然普遍打工仔都可以放一日颱風假，當中有市民更趁機到海邊感受颱風都帶來的威力，但也有不同行業的人在颱風下堅守崗位，令人敬佩。

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在圓規與東北季候風的共同影響下，本港風勢頗大，有大雨及狂風，有社會平台群組昨表示受漲潮及圓規風暴潮影響，城門河兩岸在深夜出現水浸，其中城門河隧道水浸變水上樂園，有市民拍攝到有市民穿上救生衣，在隧道的積水中游泳嬉戲。

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每次打風都有人喜歡到海邊追風逐浪，港島東區杏花邨不時刮起大風及落大雨，對出的海面湧起白頭浪，有市民穿上雨衣，特地到海傍感受打風的威力。

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有人放颱風假但也有大批市民堅守崗位。有市民今天清晨5時半，在港鐵土瓜灣站外拍攝到有市民撐雨傘，站在地鐵站閘口外等候地鐵開門，估計是準備上班。也有港鐵職員今早上時途中在網上群組叮囑，大家若要出行要小心的暖心帖文，被市民狂讚。

▲ 有市民到杏花邨海徬追風。（ 梁偉榮攝）

不少市民留言稱，雖然8號颱風帶來一日假期，但也有不少行業的人仍然堅守崗位，默默在背後為市民服務，包括服務行業，如酒樓侍應、清潔工人，紀律部隊等。

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責任編輯：王明芳