【圓規襲港】颱風下城門河兩岸水浸變「海底隧道」　2港男著救生衣游泳展示男人浪漫

▲ 颱風下城門河兩岸水浸，2名市民著救生衣在行人隧道游泳。

受漲潮及圓規風暴潮影響，城門河兩岸在深夜出現水浸。有港男在社交平台群組分享跟友人一起在城門河旁的行人隧道遊水，網民留言驚訝他們的行徑，有指他們行為幼稚好笑，有人關注安全健康問題。

▲ 城門河兩岸在昨日深夜出現水浸，有市民在行人隧道內玩水。（Facebook圖片）

行人隧道遊水

天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，圓規在今日（13日）凌晨最接近香港，受漲潮及圓規風暴潮影響，本港風勢頗大，有大雨及狂風，城門河兩岸在深夜出現水浸。在名男網民今日在Facebook群組「on9仔女同盟會（on9限定）官方後備群」發帖，表示「尋晚去咗游水」。

帖文附有2段影片及1張圖片，整條行人隧道水浸，水位很高，有2名年輕港男均身穿救生衣，並配襯短褲便服街坊裝出現，2人將行人隧道當作水上樂園，2人一起開心游水，相片所見水浸的程度足以令穿救生衣的人浮起，目測至少過膝頭，甚至及大腿位置。此外，影片中，一名港男曾大叫好凍。

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大無畏地嬉水很危險

部分網民留言笑指他們如昔日的孩子大無畏地嬉水，2男相約一起玩水展示了男人的浪漫，「以前大把細路都係咁，懷念」、「我細個都係咁」、「唔得阿，好好笑 」，有的更表示發帖樓主真的是群組的高級會員，並建議不如帶同吹氣橡皮艇、沙灘球玩。

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另一方面，從影片及照片所見，河水混雨水形成啡黃水的泥水，很污濁，不少網民關注安全健康問題，諷刺他們很「勇敢」去游城門河水及坑渠水，有聽聞很多醉酒者及流浪漢在行人隧道內小便，「條街咁污糟，游完呢次水應該會腸胃炎+皮膚病」，笑問「老老竇竇，飲咗幾多啖，一五一十講出嚟」，有網民記得不時有人棄養鱷魚在那兒，笑問「點解水浸唔見佢哋出嚟」。

2名港男行為很危險，隨時發生意外，有網民批評他們自私、是壞榜樣，擔心有人模仿，宜留在室內安全位置。圓規帶來的大雨可能令低窪地區水浸，天文台呼籲市民應繼續防範水浸的風險。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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責任編輯：王明芳