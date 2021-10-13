【賭王千金】何超儀試造型令豪宅曝光　跟丈夫陳子聰曾在別墅開戶外派對【多圖】

▲ 何超儀豪宅曝光。

賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie），在演藝界一直堅持夢想，自家出品電影和唱片，何超儀亦深受各大品牌喜愛，經常送贈禮品。日前何超儀便在家中穿上品牌送贈的衣物，並在社交平台展示，從而令其豪宅內景曝光。

何超儀在IG日前發布了多張相片，並在限時動態中留言：「能夠穿上Vivienne Westwood希臘女神裙而自豪」，相中超儀戴上品牌的圍巾及腰帶，頗為型格。

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不過，網民焦點卻落在何超儀的大宅內，當中可見她站在廳中的樓梯旁自拍，相信為複式住宅，並估計至少有三層高。

而樓梯牆上放在不少藝術畫作，廳有每個細節位都用心布置，充滿古典氣息，而牆壁上的畫作相信亦價值不菲。

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超儀過去亦經常分享家中照片，她曾跟丈夫陳子聰在戶外花園開二人派對，在長椅上細心布置，又展示大量品牌禮物，有時並為愛犬準備了充氣泳池，在家中放電。

住三層高白色大屋

去年知名公關鄭紹康曾公開出席何超儀家中派對照片，當中便可見超儀住於三層高的白色獨立屋，門外有翠綠的小花園，全屋以白色為主調，典雅之餘亦充滿異國風情。

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