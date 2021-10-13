【潮物速報】PONY首推環保球鞋PEA by Pony系列　深水埗隱世文青店Infectment開快閃店

▲ PONY推出環保PEA by PONY環保球鞋系列，在深水埗開設快閃店。（圖片由品牌提供）

時裝業作為其中一個破壞地球環境的工業之一，當中每年生產超過億的運動鞋更是重災區，有見及此，近年不少運動品牌都開始投入研發和生產環保球鞋，最近來自美國的PONY都成為一份子，更在文青聚腳地深水埗開設集快閃與開辦咖啡渣盆栽種植工作坊，買鞋種植一舉兩得。

▲ PONY推出環保PEA by PONY環保球鞋系列，在深水埗Infectment開設快閃店。（圖片由品牌提供）

▲ 來自YouTube頻道《啱Channel》的主要幕前人員蝦條哥，都穿上了全新的Pony再生球鞋系列。（圖片sfung1230 ig）

生產環保球鞋近年愈見普及，好一些運動龍頭大哥如adidas和nike都陸續推出全以回收塑膠製的球鞋，今次PONY亦不怠慢，推出PEA by PONY系列，PEA一詞的由來由品牌名字、與及Planet、Environment和Awareness組成。

每一對球鞋由包裝到生產均採用了貝認證的再生和可持續物料製造，鞋面應用環保純素皮或經回收再造的帆布縫製，至於鞋底部分用上混合環保物料如輪呔、舊鞋或膠樽等，經過壓碎而製成，而一直被人忽視的部分鞋墊，則用上可生物分解的生物基碳泡沫或再生塑料造成。

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值得留意的是今次這間匆閃地選址於深水埗的一間隱世文青聚腳點Infectment舉行，大家除了選購環保球鞋外，亦可以在這裏參與這裏開辦的咖啡渣盆栽種植工作坊，讓一眾時尚的愛好者以咖啡渣來親手種植龍舌蘭。

同時間品牌亦會與深水埗多間cafe合作，參與「綠行俠」的回收咖啡渣計劃，凡憑合作Cafe的消費收據，更可在這一間PEA by PONY快閃店在購物時獲得9折優惠。

Pony at Infectment

日期：即日起至11月7日

地址：深水埗大南街205號

記者：何偉雄