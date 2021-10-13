【開心速遞】8號風球侵襲《愛回家》Terry家居滲水　李偉健無奈睡床盡濕：不是尿床

上周「獅子山」襲港，在《愛‧回家之開心速遞》內飾演Terry的李偉健，其家居在8號風球侵襲下，致牆身滲漏，窗台、床單、家電一一被浸濕。

當日，李偉健在個人IG上載數張家中「災情」照片並寫：「水，全部都係水。#外牆滲漏、#黑雨、#8號風球、#水為財」。事後他亦表示會找師傅灌漿做防水工程。

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家居受滲漏困擾

可是無奈「獅子山」走了才幾天，昨日（10月12日）又到颱風「圓規」襲港，因為李偉健家的防水工程仍未完成，牆身繼續滲漏。

他再在IG上載幾張圖片，其中他用多塊布及衣物放在窗邊及牆腳以防雨漏入，不是家中牆已因浸濕而受損。

雖然受水浸困擾之苦，漫畫家出身的李偉健不忘幽默，畫了一張卡通圖，圖中人醒來驚訝發現床上有一灘水，他並寫道：「當你睡醒發現床單濕透了，別怕，不是你在尿床⋯只是颱風來了，你的外牆正在滲漏⋯(咁我情願係尿床好過🥴）」

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李偉健一向有觀眾緣，大批網民都紛紛留言安慰，當中有網民提議：「開抽濕頂住先……家有沒有乾衣機？ 無就要盡快買」

至於與李偉健老友的「大小姐」林淑敏幽默地開玩笑留言稱：「不如買包尿片貼牆」，李偉健亦回應：「對」。

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無暇享受新居入伙之樂

李偉健接受TOPick訪問表示，原來他是新居入伙不久，家中之前已發生過滲漏，只是過往沒今次般嚴重。

他指幾個月前已通知了物業管理處：「可是他們仍未有解決辦法，只在沒有落雨的情況下上門影過相、望一望，話會同工程部跟進，但是幾次都不了了。」

他指幸好前兩天落大雨時放假可以留在家中，用毛巾及衫不停替換吸水：「我新裝修了兩個月都未正式住落，現在分分鐘連睡房地台及櫥櫃的木製部份都可能要再裝修過。」

李偉健憂心稱：「放假就話可不停替換毛巾吸水，如果要返工時，再此情況不知點算。」所以他也無奈說：「已經搬入去住，不過不停有好多問題要處理，所以未能好好享受新居入伙。」

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記者：梁樂欣