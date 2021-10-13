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【無公德心】中年大叔超市偷食盒裝提子　網民怒斥：做個誠實衛生的人

親子 12:31 2021/10/13

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大叔偷食提子後，卻放在貨架不買走。

近日連打兩個颱風，不少人都紛紛到超市入貨，預備留家避風。昨日（12日），有網民卻在將軍澳一間超市發現，有一名中年男子竟打開盒裝提子，偷吃一粒後隨手放下，沒有買走，網民怒斥此舉不衛生、沒有家教！

有網民在facebook「香港突發事故報料區」群組發文並附上圖片指，昨晚約8時許，在將軍澳廣場AEON超市，見到一名阿叔竟打開了盒裝的「西班牙無核青提」，並隨手搣了一粒，脫下口罩放入口吃掉，

明知旁邊已經有幾個人見到，你也沒悔意把提子買下。

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樓主又指，與涉事阿叔同行的女士，已經說提子太黃，沒有意欲買，

大人細路見到，誰也不敢買，你這樣做榜樣？

在目睹事發經過後，樓主隨即通知在旁整理「日本黃王蘋果」的理貨員，但理貨員只重複一句「有人食咗提子？」，但沒有處理。

帖文引來大批網民熱論，有網民認為涉事男子的行為沒有公德心，沒有家教，亦有人認為樓主應大聲告知員工，確保涉事阿叔聽到。有網民則分享其他沒有公德心的見聞，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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