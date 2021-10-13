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【笑治百病】大媽公園齊齊「哈哈笑」20分鐘　發起大媽：大笑是全身鍛練可醫便秘抑鬱

保健美顏 12:16 2021/10/13

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大媽公園齊齊「哈哈笑」20分鐘，稱可醫便秘抑鬱。

笑能醫百病？遼寧一群大媽相信「大笑」可以醫便秘、頸椎病、抑鬱等病以及強身健體，於是每日在公園組團「哈哈笑」15至20分鐘，引起網民熱議。

每日都會相約在公園大笑15至20分鐘。

綜合內媒報道，遼寧一群大媽每日都會相約在公園大笑15至20分鐘。從網民拍攝的影片可見，公園聚集了超過20名大媽、大叔，眾人舉起雙手仰天大笑，「哈哈哈哈」的笑聲貫穿整個公園。旁邊還掛起一幅紅布條，寫著「笑一笑健康到」。

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發起人曹大媽接受訪問時表示，每日早上訓練1小時10分鐘，而笑只是其中一部份，大家會「叫性」、全身拍打把經絡疏通之後再大笑，笑完做整體運動和唱歌。

旁邊還掛起一幅紅布條，寫著「笑一笑健康到」。

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大媽又指有專家說過，大笑1分鐘等於跑步機上跑45分鐘。跑步是鍛鍊心肺功能，大笑是全身鍛鍊，而且有效治療疾病，例如笑一個星期就可以醫好便秘，對頸椎病、腰脫、抑鬱症有奇效。

網上很多人都罵，任何事都有個認知過程。

不過大媽的做法未得到網民認同，有網民指笑聲非常擾民：

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最新影片：

責任編輯：羅嘉欣

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