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【MIRROR教材】Anson Lo騷肌照變「換衫紙公仔」　囡囡窩心為教主畫衣服：唔著衫會冷病

育兒經 12:44 2021/10/13

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Anson Lo的騷肌廣告照變成小朋友的「換衫紙公仔」。

男團MIRROR人氣爆燈，粉絲遍布2歲至80歲，更成為小朋友教材對象。繼日前有港媽利用姜濤、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）的相片出英文工作紙後，再有港媽將Anson Lo的騷肌廣告照製成「換衫紙公仔」，讓女兒為教主畫衣服，全為滿足女兒一個暖心要求。

該名港媽在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發帖文分享女兒對教主的窩心舉動，並附上相片，見到女兒為多款教主的騷肌照畫上不同衣服，色彩繽紛。

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港媽稱女兒見到教主的廣告問過她，「點解AL唔着衫？佢係咪好強壯？」港媽笑笑口正思考怎樣回答女兒時，女兒隨即說︰

佢唔着衫會凍親會病㗎喎！

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港媽反應迅速，問女兒應該怎樣做，「小迷妹」女兒隨即說︰「幫佢着返件衫喇！」於是港媽把不同的教主騷肌照印出，女兒畫了幾件衣服為教主穿上，還細心度尺寸，港媽說︰「啲公仔AL有大有細，佢將件細衫比大AL著，結果露臍佢都話唔得。」

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由於Anson Lo和江𤒹生（Anson Kong，AK）的騷肌照遍布多區商場，家長帶小朋友行街難免會見到。這位港媽指女兒視AL和AK是偶像，當女兒看到偶像露點，也令她一時反應不來，「因為由細到大都教，無論男仔女仔都要保護自己唔可以露點。」

幸好女兒只是擔心教主會冷病，欣賞女兒有同理心。反而女兒見到AK欲除褲的照片後問她原因，港媽笑稱AK應該想沖涼，女兒質疑他「點解佢沖涼唔除底褲？」令港媽哭笑不得。

網民讚媽媽好家教

網民紛紛大讚港媽家教好，還順勢引導出孩子的創作力與對別人的關懷心，「好識關心人，細心的女孩」，更演變成親子活動。很多網民又稱「教主紙公仔」勾起童年回憶，更多網民留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳

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