【嫁到這世界邊端】陳貝兒與各地人妻Re-u遇西班牙人妻梁詠琪　Janis：世紀同框好夢幻！

▲ 陳貝兒（Janis）與有扮拍攝TVB節目《嫁到這世界邊端》系列的人妻相聚。

由陳貝兒（Janis）主持的新節目《無窮之路》有口皆碑外，Janis之前主持的TVB節目《嫁到這世界邊端》系列亦是大受觀眾歡迎。

陳貝兒早前相約各地人妻聚首聊天，並於個人社交平台上載與眾人妻的合照，而且當日更巧遇「西班牙人妻」梁詠琪（Gigi）。

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Janis於社交平台發帖文分享人妻聚會的相片，以「《嫁到這世界邊端》世紀 Re-u」為題寫道：「同各地人妻世紀同框，感覺好夢幻！」

陳貝兒誠懇表示，《嫁到這世界邊端》對她不只是一個節目：「其實《嫁到》對我嚟講從來都唔單只係一個節目咁簡單，我相信緣份。緣份將佢哋同老公相隔多麼遠都拉埋一齊，而因為一個節目嘅緣份，亦令五湖四海咁多輯嘅人妻相知相識。」

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陳貝兒回憶這份友誼稱：「拍攝之後其實我哋都有繼續保持聯絡，甚至開咗個WhatsApp group人妻大聯盟，group 入面有成20幾個人，好熱鬧！大家身處不同國家，不同time zone，所以每當瞓唔著半夜三更想搵人傾下計嘅時候都總會有人應機。我哋一班港女互相打打氣吹吹水，黑夜從此吱吱渣渣充滿愛。」

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巧遇「西班牙人妻」

然後她續指：「今次難得非洲人妻Serena，意大利人妻Karen，摩洛哥人妻小霞，同埋新疆人妻 Grace 都返咗嚟，當然要台前幕後出嚟食餐好嘅！傾吓計見吓面。各位人妻嘅近況update 就請睇吓之前嘅 fb live ar 」

最後陳貝兒表示：「其他人妻、等你哋返娘家呀！」眾人邊吃邊說笑地過了愉快的一晚，同場更巧遇「西班牙人妻」Gigi。

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