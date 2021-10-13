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【自私司機】的士司機前座放雨傘雜物　乘客炮轟「自私污糟邋遢」網民反應兩極

健康 13:04 2021/10/13

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有乘客投訴司機把雨傘及雜物放於前座，認為對方十分自私。

的士司機與乘客之間時有爭吵，近日有乘客投訴司機把雨傘及雜物放於前座，認為對方十分自私。他曾即場反映，惟對方扮聽不到，令他頗為不滿。事主於網上發文分享經歷，引發熱議，惟網民反應兩極。有人認為司機應自律，另有人認為事主斤斤計較。

事主於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，不滿司機在前座中間位置放置雜物。他表示：「非常討厭啲自私司機放晒雜物雨遮喺乘客位。」從他上載的兩張相片可見，一位司機在前座中間位置放置雨傘及多袋雜物，十分貼近副駕座位。另一位司機則在咪錶下面掛了環保袋及數袋雜物，碰到乘客的腳。

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事主曾向司機反映問題，惟對方沒任何回覆，令他感到不滿，直言叫車後會給司機很低的分數。他稱：

喺街截車及畀正價call車係租你4個位用，唔係一定要同你濕笠笠嘅遮及污糟邋遢嘅袋共存，出晒聲都扮聽唔到，所以見到呢啲一律畀一星評分（圖中座位袋及遮全部都不是本人的）。

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網民反應兩極

帖文一出，引起網民熱議。有人認同事主的看法，指司機應保持車廂清潔。另有人指其實沒甚麼大不了，只要乾淨就可以。不過，也有人認為事主雞蛋裡挑骨頭，建議他自己駕車，那就可解決問題了。

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責任編輯：羅嘉欣

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