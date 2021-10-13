【狠父虐嬰】新手爸不滿3周大B女狂喊阻入睡　情緒失控虐打女嬰致骨折瘀傷

▲ 台灣一名新手爸爸因不滿女嬰哭鬧而虐待她。

照顧新生嬰兒不是容易的事，台灣高雄一名33歲新手爸爸，不滿女兒每晚哭鬧導致他睡眠不足，竟動手虐待3周大女嬰，致對方鎖骨骨折、左大腿骨折及左耳瘀傷。醫院評估女嬰傷勢後，認為有家暴嫌疑才揭發事件。高雄地檢署偵查後依凌虐幼童罪將男子起訴。

新手爸虐待女嬰

綜合台媒報導，涉事李姓男子在今年1月喜迎女兒出生，從醫院抱她回家後，女嬰一直哭鬧，導致兩夫婦睡眠不足、精神不振。新手爸爸沒有照顧BB的經驗，感到不耐煩，在2月1日晚，李男突然情緒失控，抓着女嬰的肩膀，大吼「為何你一直哭！」，又用力揉捏她的耳朵及拉扯腿部。

女嬰受傷後哭鬧不止，父母在翌日早上送她到醫院，醫生評估傷勢後認為女嬰遭家暴，立即報案處理。李男表示自己照顧小孩感到「快要瘋掉」，因睡眠不足而導致情緒不穩才會衝動犯案，承認曾捏女嬰的耳朵、用力環抱小孩，以及用右手壓制、拉扯小孩左腿。其妻子則指該晚由丈夫照顧孩子，否認涉案。

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醫生揭發案件

醫生證實女嬰鎖骨骨折、左大腿骨折及左耳瘀傷，認為發生原因與撞擊、夾擊、高處跌落、甩動、扭動下肢有關。社工亦指女嬰出生22天體重僅增加50公克，但住院3天後，體重就增加135公克，認為父母沒有好好照顧嬰兒。

高雄地檢署檢察官認定女嬰傷勢由李男所致，依凌虐幼童罪將他起訴，可判處6個月以上、5年以下的有期徒刑；其妻子則不獲起訴。

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責任編輯：王明芳