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【打風消息】馬會取消快活谷夜馬　彩票可稍後往投注處退款

社會 11:49 2021/10/13

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

馬會決定取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。（資料圖片）

圓規來襲，天文台指八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。香港賽馬會表示，因天氣持續欠佳，考慮到馬匹運送及8000名賽馬日需上班員工的交通困難，決定取消今晚（13日）在跑馬地馬場舉行的賽事，並會按照既定程序尋求香港特區政府同意在今年12月29日舉行賽馬日。

有關退款安排，顧客可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，今晚賽事投注彩票的有效期為10月13日起計的60天內。而所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

至於馬場各項預訂設施，顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，在賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：黃穎津
 

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