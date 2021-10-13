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【思家大戰X星空下的仁醫】馬國明獲封高質又麻甩　黎諾懿平反：佢好斯文

娛樂 11:52 2021/10/13

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馬國明現正忙於拍攝新劇《隱形戰隊》。

李思捷主持的《思家大戰》本周日（17日）第七集，製作組暫停相關環節，並將於節目播出期間宣布新遊戲玩法。而上周日推出的「思家觀眾大戰」TVB台前幕後民調問答遊戲題目為「講一個鏡頭前幾高質，鏡頭後勁麻甩嘅TVB男藝員」，並會於今午在官方網站揭曉終極答案！

據知是次榮登榜首的男藝員為馬國明，其餘依次為馬德鐘、黎諾懿、鄭嘉穎、何廣沛及林盛斌！由於相關問題涉及兩個各走極端的形容詞「高質」及「麻甩」，故無論結果如何均是一地花生，除了難以想像馬德鐘、鄭嘉穎、黎諾懿等會與「麻甩」扯上關係，林盛斌與「高質」扯上關係亦同樣令人意外。

今期「思家觀眾大戰」結果。

其實早於答案揭曉前，已有網民投馬國明一票！據幕後工作人員透露，馬明所以榮登「既高質又麻甩」榜首，全因其率性隨意性格：「佢私底下一啲都唔貪靚，有時著件白背心就返工。份人又冇架子，成日喺大canteen見到佢一個食飯，好似街坊咁，唔講真係唔知佢做幕前。」

同樣上榜的黎諾懿，則為好友馬國明澄清謂：「其實馬明一啲都唔麻甩，係鍾意踢波咋嘛。馬明喺鏡頭後其實好斯文同好怕醜，尤其多人或者有女仔喺度。」談到自己上榜原因，黎諾懿大方表示：「可能我私底下嘅用詞偶爾會有鄉下話（粗口），所以麻甩。」

林盛斌很在意個民調結果，並話要「努力加油」！

至於搞笑成性的林盛斌，其上榜宣言則「麻甩不足，搞笑有餘」：「對於有人覺得我喺鏡頭前係高質，我係表示震驚但係歡迎嘅；而我真人麻甩到咁都竟然攞唔到第一名，我係表示極度失望同遺憾！」林盛斌更笑言上次「大胃王」一役輸給陳嘉佳（細細粒）已相當不忿：「嗰次攞唔到第一名，我已經好唔開心㗎喇。」

同場加映：Yumi+Archie訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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