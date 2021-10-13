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【換命真相】倪嘉雯台慶劇演劉佩玥少女版　《愛回家》常客曾客串22次

娛樂 11:58 2021/10/13

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倪嘉雯（左二）是「愛回家王」。

由譚俊彥、鄧佩儀擔正的TVB台慶劇《換命真相》將於下周一（10月18日）首播，涉穿越時空奇幻的劇情，當中的人物關係亦錯綜複雜，屬燒腦劇。

在《換命真相》內，張旻（鄧佩儀飾）、歐陽家純（蔣家旻飾）、楊紫山（劉佩玥飾）及朱筱筱（陳庭欣飾）在中學時情同姊妹，各有故事及性格，一起度過不少快樂時光，並以開Café為共同夢想。

可惜因為一個小誤會，四人反面收場兼各行各路；十多年後，四人其中一人離奇死亡，原本散落了的三小花再次聚在一起；原打算再拾昔日友誼的三人，卻因種種原因及一個驚人秘密而波折重重，當中更有人牽扯入三角戀。

至於演鄧佩儀、蔣家旻、劉佩玥及陳庭欣劇中角色少女時代的演員，分別為：黎康祺（少女旻）、羅毓儀（少女純）、倪嘉雯（少女山）及吳天兒（少女筱）亦甚有看頭。

巧合地，四小花均是《愛‧回家之開心速遞》常客，根據資料，其中倪嘉雯出現次數高達22次，是四位小花中的「愛回家王」。

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僅次其後的羅毓儀，雖然出場次數只有18次，但由於曾參演兩個較重要角色美少女作家「路小小」及島大學生「阿生」，所以與倪嘉雯可謂各有千秋。另外黎康祺及吳天兒的出場次數，則分別為15次及7次。

被指貌似李蘊的羅毓儀，近日曝光率頗高，IG粉絲過萬的她，單是最近幾個月的綜藝節目演出已有《好聲好戲》、《明星運動會》、《開心大綜藝之暑假玩到盡》及《代溝關注組》。

羅毓儀（左二）近期在TVB有不少演出機會。

至於現時主力主持兒童節目《Hands Up》的倪嘉雯，由於樣子甜美，故出道不久已被封「新一代女神」，且IG粉絲接近四萬，潛力可見一班。另外，吳天兒現時則為J2無綫娛樂新聞台主播。

撰文 : TOPick柴犬出動

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