【愛馬仕】蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly　蔡嘉欣：入坑後發現是個無底洞

▲ 蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly。

TVB節目《姊妹淘》主持蔡嘉欣(Kayan)及陳詩欣(Eunice)早前在個人YouTube頻道大談Hermes入坑之路，公開首個購買的Hermes手袋。

▲ Hermes Kelly 28 外縫EPSOM 金棕色（左）Hermes Kelly 28 內縫TOGO皮 葡萄紫（中）、KELLY 25外縫 EPSOM 2020新色芝麻色（右）（kayan c YouTube影片截圖）

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陳詩欣首個Kelly手袋：Hermes Kelly 28 外縫Epsom皮金棕色 銀扣

（香港專門店售價：約HK$8.33萬 代購價：HK$16.8萬-HK$17.5萬）

Eunice第一個入手的Kelly，她稱為這是「人生最美滿」的Hermes手袋，因為她一買便買到大熱金鋼色顏色金棕色，連Kayan都感到驚訝，相當幸運。

Eunice對Kelly情有獨鍾，未買Kelly手袋之前，她也會購買Kelly戒子、Kelly扣子的鞋子及收到Kelly造型的花袋，一步一步「打大佬」，最終購買Kelly手袋。

蔡嘉欣首個Kelly手袋：Hermes Kelly 28 內縫Togo皮 葡萄紫 金扣

（香港專門店售價：HK$8.82萬 代購價：HK$16萬-16.8萬）

至於Kayan比較喜歡內縫的Kelly，因為感覺容量較大，可以放得較多物件，例如相機，比較實用。

喜歡這款手袋偏軟身，給人隨意的感覺。

蔡嘉欣第二個Kelly手袋：Kelly 25 外縫 Epsom皮 芝麻色 銀扣

（香港專門店售價：HK$8.33萬 代購價：HK$19.8萬-21萬）

Kayan買了第一個內縫Kelly28後，一發不可收拾，她再買一個Kelly手袋。

原本打算買一個Kelly便收手，但我發現這個是無底洞！

Eunice深深明白Kayan的想法，回應當擁有一個手袋時，腦海已想著下個手袋的目標。

為了令2款Kelly帶來不一樣的感覺，Kayan特意選擇外縫及尺寸細小的手袋，她最終買了Kelly 25外縫 Epsom 皮芝麻色。

Kayan買細尺寸手袋時，喜歡較少女風格的手袋，於是選了2020新色芝麻色，它比起金棕色較淺色，不論秋天及夏天都輕易配搭。

不過由於它是外縫手袋，Epsom 皮比Togo皮堅挺，開合手袋比較困難，放東西時會比較「粗暴」。

這些袋我一輩子都示會賣，即使當初買手袋時會考慮它是否能保值。但當你買了，你不會想把它們賣掉。

點擊大圖即睇Kayan多款Hermes手袋及香港專門店、代購售價：

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保養Hermes手袋小貼士

每個手袋得來不易，能夠買到心頭好，當然要好好保養。Kayan會為每個手袋預備一個包枕，保持它們的形狀，令它們更耐用。

TOPick請教F & F Luxury老闆Frankie，他分享2個簡易保養貼士：

1. 手袋應該多使用，不要長期放在盒中

Frankie表示如想手袋更耐用甚至愈用愈靚，應該要多使用。由於皮革是天然物料，如讓陽光曬曬，可以令皮革的顏色更有光澤及味道更香。

相反，常常存放在盒中，不拿出來「透透氣」有機會令手袋發霉以及扣子氧化。Frankie續指香港天氣比歐洲潮濕得多，即使手袋盒內有吸濕功能的牛油紙，也不夠應付香港的潮濕天氣。

2. 切勿把吸濕物品放在手袋內

雖然要保持Hermes手袋乾爽，但Frankie提醒大家切勿於手袋內擺放吸濕用品，過度吸濕會吸走皮革本身的濕度，令手袋失去光澤及皺皮，亦會散發著大陣吸濕用品的氣味。

吸濕用品只可放在手袋附近，萬萬不能放在手袋內！

金扣更保值？

影片中，Kayan及Eunice表示金扣比銀扣的Hermes手袋可賣得更好價錢，但她們不在乎金扣或銀扣，能擁有喜歡的型號、顏色及尺寸已很滿足。

Frankie指，金扣銀扣產量比例為1:9，因此金扣比較稀有。同時，亞洲人觀念普遍認為「金」比「銀」好。二手市場，金扣比銀扣手袋賣得更好價錢。

以上手袋價錢及款式參考由F & F Luxury老闆Frankie提供，代購價會根據市場價格而變。

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責任編輯：王芷瑩