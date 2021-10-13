【把關者們】韓馬利演喪子戲騷精湛內心戲　歷大病險死更珍惜夫婦相處時光

▲ 韓馬利演繹這幕喪子爆喊戲，展現精湛演技。

TVB劇《把關者們》日前劇情講黃庭鋒所演的高級消防隊目潘浩洋於火場救人時，被硬物擊中頭部最終殉職，飾演浩洋母親的韓馬利（Mary）面對兒子離世傷心難過，當中哭著說：「你由得我跟埋個仔走啦。」可說觀眾只是聽到也覺心酸，而韓馬利的精湛演技感染力強，令人看到眼濕濕。

現實中，人稱Mary姐的韓馬利亦經歷不少人生低潮，更曾不堪離婚打擊一度服藥自殺，並患上焦慮症。

另外兩年前，韓馬利患上腦膜炎險死，走過鬼門關的她更體會到丈夫杜燕歌的深情，曾於訪談中說：「這讓我醒覺，努力彌補兼作出改變，現在我萬事以老公為先！」

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劇情超催淚

於第19集的《把關者們》內，Mary姐所飾演的浩洋母親目睹兒子離世，面對「白頭人送黑頭人」的她情緒崩潰暈倒。同時，劉佩玥飾演的浩洋太太晴朗亦哭別丈夫，此幕戲十分催淚。

劇情其後交代韓馬利的角色醒過來後，被診斷患有心肌梗塞，可惜她卻婉拒接受手術。

歷喪子之痛的Mary姐大受打擊，於病床上哭著說：「你由得我跟埋個仔走啦，好不好？我記得浩揚跟我說做消防員那天，我真的很驚，我的心也離一離，他份工作那麼危險，我又知道他很喜歡這份工作，他做得好好，救過好多人，所以我做阿媽我，其實也很驕傲感。我以為他會福大命大，點知原來不是，我命不好，你讓我去死啦，」

不少網民看過這幕也大概感難過，當中有網民留言說：「喊死我﹗」﹑「昨晚哭慘了，結局不應該這樣」和「呢一幕睇到爆喊」等。

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歷三段婚姻

現年67歲的韓馬利在1974年加入TVB，演出過多部經典電視劇集，比如《陸小鳳》、《京華春夢》、《宮心計》、《名媛望族》等。

在感情路上，Mary姐卻遇不少波折。她在1975年與陳波比結婚，可是婚姻只維持了兩年。在1981年，她與馮寶寶胞兄、當年TVB高層馮吉隆再婚，可是在1983年婚姻破裂，有指因第三者介入婚姻令其大受打擊，一度仰藥自殺，幸被救回一命。

於1989年，朋友帶韓馬利到教會，因此認識第三任丈夫，身兼配音員及演員的杜燕歌，二人在1989年結婚，一直十分恩愛，這位人生伴侶亦陪伴韓馬利經歷不少人生高山低谷。

▲ 韓馬利跟杜燕歌結婚33年。（取自微博）

患腦膜炎入院

Mary姐曾於節目《不老傳說》內分享多年前她患上焦慮症的經歷，她透露某天心跳加速、難以呼吸接近窒息、全身冒汗以及手震。

最後確診患上初期焦慮症，全因她一直以來給自己太大壓力所致：「如果被說不行、做不到，我會很生自己的氣，因此累積了許多負面情緒。從此要學會說『不』，要接受有些事情自己是做不來的。」除靠心理輔導，韓馬利還靠運動讓自己走出病困。

另外，在2019年8月韓馬利患上腦膜炎，於醫院跟病魔搏鬥近兩星期，病情才受控。

杜燕歌曾於TOPICK訪問稱：「她向來已很瘦，見到她皮包骨，我的心很痛，真的好痛，我祈禱說Mary身體很弱，她又不懂照顧自己，這些苦由我來受，過來我這邊。」

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最終Mary姐慢慢康復過來，在療養的過程裡，老公杜燕歌悉心照顧。除負責其起居飲食，又陪太太玩拼圖及下棋來鍛鍊腦筋。

韓馬利曾於節目中表示因一場大病，才醒覺到丈夫杜燕歌對她的愛，也由此令Mary姐感到悔疚：「之前常以工作及朋友先行，甚至丈夫病了，我也趕著去上班。大病後，我們坦誠談了很多，老公指自己像本放在我牀頭30年沒看過的書，很想我細看，他曾經很難過，我真的很內疚。」

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