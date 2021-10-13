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【突發奇想】港女凍病用外賣壽司加水煲成粥 網上分享自讚：覺得自己好醒

健康 12:42 2021/10/13

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港女凍病用外賣壽司加水煲成粥。

不少人生病會吃粥，但有網民分享，一名女子因凍病且不懂煲粥，竟突發其用外賣壽司加水煲成粥。帖文引起網民熱議。大批網民笑言事主病情嚴重，同時想看成品。

一名網民日前在連登討論區以「港女繼韓燒公仔麵同蛋炒蝦仁又一力作」為題發文，同時上載一名女子在社交平台限時動態截圖。截圖中稱，該名女子稱前一日受涼後生病，但她完全不懂煲粥，遂突發奇用外賣壽司加水煮成粥。

從照片中，只見煲內有幾件壽司浸泡在水中，部分醋飯已經散開，貌似有蟹柳及鰻魚等食材。該女子對自己的想像力感到自豪，自讚：

我真係覺得自己好醒。雖然冇人想知，不過我真係好辛苦，所以瞓先。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民留言笑言事主病情真的很嚴重，「應該煮出來有酸味」，有人網民認為事主的煮法新奇有趣。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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