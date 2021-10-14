【廁所偷拍】旺角新之城男子穿女裝廁格偷拍　港女求助保安懶理：你太冷靜

▲ 一名港女在網上發文，表示最近在旺角新之城女廁內遭偷拍。

旺角有不法之徒出沒！最近一名女子在網上發文，表示自己在旺角新之城廁所內試穿衣服時，遭一名男扮女裝的人從隔壁廁格偷拍，於是向商場保安反映及求助，但對方反應冷淡，最後更被疑兇逃脫。

▲ 女事主指在新之城3樓女廁，被男扮女裝疑犯偷拍。（FB圖片）

事主被告知廁所內有偷拍狂

事主憶述，事發在本月7日晚上約8時半，自己單獨在旺角中心購物後，前往新之城3樓女廁試身。當時女廁人流不算多，事主試穿新褲後走出廁格照鏡時，突然有一位女生走近並跟事主小聲表示：

我右邊嗰格有個男扮女裝嘅人入咗去，呢個人曾經偷拍過佢，但最後走甩咗。

由於事主原本的衣物仍在廁格內，所以走入廁格並關上門，但沒有做任何動作。不出10秒，事主發現右邊廁格上方有電話鏡頭伸出。偷拍者發現事件曝光，遂立即縮手，並留在廁格內。

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兩女向保安求助

事主隨即拿起隨身物品「衝出廁格」，看到剛才的女生已連同一位中年男保安，及一位清潔姨姨站在女廁門外。期間男保安向女廁大喊「有個男扮女裝入咗去喎」。事主表示不理解該做法目的，指男保安既不是入內處理，又沒有要求增援。

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其後，事主呼籲正在排隊的女士不要使用女廁，而廁所內的人陸續離開，包括該名男扮女裝的疑犯。這時候事主和女生奮力追上疑犯，然而男保安卻「慢慢『追』落電梯」，最後疑犯成功逃離商場。

諗返嗰刻嘅我面向間板，同個變態佬只有一板之隔，真係驚到想喊，好恐怖又好嬲。亦都諗過點解嗰刻唔攞電話拍低佢，影佢相。但原來好驚嘅時候真係俾唔到反應，亦都盡咗力。

疑犯逃脫後，事主欲跟男保安商討後續處理，但遭對方要求到控制室跟進。事主之後向控制室內的女主管和女保安講述事發經過，不過對方反應冷淡，讓事主感到難受。

點擊大圖看事主與女主管的對話節錄：

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商場跟進偷拍事件

事主事後補充，商場主管提出會著清潔工友多加留意情況，以及會通知警察防止罪案調查科，加緊巡邏。同時指會查看閉路電視片段，然而沒有表示會如何跟進事件。事主最後提醒，不論男女，所有人在使用公共洗手間時應額外警剔，保護自己。

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內容獲Facebook群組「天水圍友的社運日記」及事主授權。

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責任編輯：王明芳