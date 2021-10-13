【教師交流】教育局重啟與前線教師聚會　楊潤雄指會繼續安排定期見面

▲ 楊潤雄指將繼續安排定期與教師會面。（楊潤雄FB）

教育局局長楊潤雄表示，因應疫情紓緩及疫苗接種計劃在學校順利推行，當局於新學年重啟「與前線教師聚會」，會繼續安排定期與教師見面。

楊潤雄今日（13日）於社交平台發文，指上月底與教育局局長政治助理於港島區域教育服務處，與一群中學教師會面，分享教育局近期的政策，並直接聆聽他們的意見。他指出，當天交流的議題很廣泛，包括疫情下的活動指引、非華語學生學習中文、校網安排、適齡學童人數、延長教師退休年齡、公民科與高中課程改革、價值觀教育、學生情緒問題和家長教育等。

楊潤雄又說十分珍惜這類聚會，讓局方可直接了解教師們所思所想，又指出過往一年因疫情而減少見面機會，往後局方將繼續安排定期與教師見面。

▲ 楊潤雄指將繼續安排定期與教師會面。（楊潤雄FB）

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記者：黃悅晴