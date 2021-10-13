【超市大搜查】打風必備公仔麵之選　一文睇9款相對低脂即食麵

▲ 營養師推介9款相對低脂即食麵。

受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台指8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。颱風來襲，市民留家開餐，少不免會選擇「快、靚、正」的即食麵。雖然市面上大部份即食麵脂肪含量都比較高，但Nutri-Pro營養師Amy Tsang就精選了9款較為低脂的即食麵，並附上3大進食貼士，關注健康營養的人士一定要留意。

進食貼士1：挑選非油炸麵餅

Amy表示，市面上大多數即食麵都經油炸，一個油炸麵餅的脂肪含量可高達20克，相等於4茶匙油。食安中心的指引提到，每100克固體食物含不多於3克脂肪才可稱為低脂。而她所挑選的即食麵，每100克都低過低過5克脂肪，少過1茶匙油，在即食麵來說屬可接受範圍。

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進食貼士2：調味粉減半

非油炸麵餅雖然低脂，但與一般即食麵一樣高鈉。成年人每日的鈉攝取上限為2000毫克，相等於1茶匙鹽。即食麵連調味粉的鈉含量由1千至4千毫克不等，食一包已超出一日上限。長期攝取過多鈉質會增加高血壓風險，亦會令人水腫。Amy提醒，即使是低脂即食麵，也不應該經常食用，煮的時候最好只落半包調味粉，也要少喝湯底。

而食完即食麵也要補充水份，幫助去除體內多餘鈉質。Amy建議，高血壓人士或擔心水腫的女士，可以食多點高鉀質食物，例如香蕉、奇異果、西蘭花、紅蘿蔔等等，有助降血壓及去水腫。

進食貼士3：注意食用份量

除了高脂食物會致肥，攝取過量碳水化合物一樣會轉化成體脂，導致肥胖。Amy指，即食麵的五穀含量偏高，大約含有60至70克碳水化合物。一碗白飯含45克碳水化合物，如果吃完一個含70克碳水化合物的麵餅，相等於吃了1.5碗飯。

因此，Amy建議進食一個即食麵時最好與人分享，另外配上灼菜、瘦肉片及雞蛋，同時攝取纖維及蛋白質，就能既有飽足感，亦維持到均衡飲食。

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責任編輯：羅嘉欣