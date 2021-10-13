【揚眉女子】麥文記傳人疫市轉售急凍美食　堅持不開分店只為煮好一碗靚麵

▲ 麥文記第二代掌舵人 麥心睿，為承傳家業對雲呑麵亦有所堅持。

香港人食雲吞麵，講究的總離不開「麥記」。作為同宗家族，麥文記和麥奀記有太多口耳目相傳的恩怨情仇，但對麥文記的第二代傳人麥心睿而言，正是閒事莫理。「我們只有一間店舖，只為專注做好一碗麵，這是母親的遺訓。」縱然拿過4屆米芝蓮推介食店榮譽，但疫情下最嚴重少了5成生意，現在經營副線做急凍美食，也希望創出一條新路。

▲ 麥文記第二代掌舵人麥心睿，到今天仍堅持每日吃一碗雲吞麵，既檢視出品，亦能一解饞癮。(攝影︰馮柏偉)

香港的雲吞麵「麥氏一門」枝繁葉茂，但誰為正宗誰又兄弟鬩牆，以至支脈間互為指摘，其曲折處真可拍套《麥記雲吞江湖大風暴》。但擺在眼前的事實是，麥文記由巷仔檔起，1958年搬入佐敦白加士街地舖，就一直經營至今，而全香港以至全世界，亦只有一間麥文記。麥文記由麥民敬及其妻子麥孔笑荷一手創辦，現時則由其第二代麥心睿一手打理，套她所言，「別人的毁謗不放心頭，母親教落要積口德，各有各做。」

▲ 麥文記由麥民敬及其妻子麥孔笑荷一手創辦，麥心睿其父是國民黨來港的軍官，「麥文記也是其諧音，他說來港後要從文，不能從武了。」( 相片來源︰被訪者提供 )

麥文記開業60年 大老倌常光顧

麥文記經營大半世紀，已踏遍風浪。麥心睿表示，「60年代尾父親突然去世，只靠學歷只有小學程度的母親一手經營，可以想像一個女流之輩，得要辛苦拼搏，所幸舖有表哥表嫂幫忙。但到2003年，母親和表哥年紀都大，我唯有回家接手生意。」

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麥心睿記得4歲已開始替母親包雲吞，而今天麥文記已打響名堂，並累積了大量客源，甚至拿過4屆米芝蓮推介食店榮譽。「60年代新馬仔、鄧碧雲等大老倌已來光顧。人們常說我們的雲吞麵細碗，其實傳統上雲吞麵是給人下午空檔或消夜食的，如當年的紅牌阿姐，睡至下午兩、三點，會叫工人落街買一碗，之後才上粧返工。當年我也見過《歡樂今宵》的明星下班後來這裏吃麵。」

麥心睿說自己中學畢業後就出去工作，做過銀行搞過小生意，後來當了舊制公務員，「當時十分穩定，算是『鐵飯碗』。但不想『麥文記』這招牌消失，兼且舖是自己的，會較少煩惱，才回去接手。」

家族生意 糾紛最難纏

落場後，麥心睿店內的大小事均親力親為。

如做雲吞，餡料要好，我們堅持每粒雲吞內都是虎蝦，沒有豬肉。因上一代認為蝦是矜貴食材，若混上價廉的肥豬肉是慳料的做法，當然今天都食慣有豬肉的，也難說正不正宗。

麥文記一天要用上幾十磅的蝦肉包雲吞，「要洗得乾淨，再加冰令它有口感，後用調味料醃，之後用機攪勻，要花上三、四小時。煮湯方面，師父每日晨早5點回舖煲湯，用人般高的大煲，以羅漢果、幾十斤的豬骨、蝦子、金華火腿等熬製， 大地魚要用燒到脆卜卜才 放落去，那就是技術所在。」故每顆雲吞也是「粒粒皆辛苦。」

對外方面，麥心睿說最煩的是應對家族糾紛，她苦笑︰

劇情真複雜過《溏心風暴》，除了麥奀記那邊的瓜葛，其他還有堂阿哥的賭債，因他有3成麥文記的股份，故常用這名義向外借錢，事後財務公司又找我麻煩。後來我替他逐項還錢，前後達3,000萬元，只要他賣回那份股份給我就行了。

麥心睿說她的母親麥孔笑荷樂善好施，1998年將大半生積攢下來的身家，達2,500萬元捐了給東華三院，後來更在香港仔一座安老中心命名為「麥民敬麥孔笑荷樓」，「家族內不務正業的親戚知道後，紛紛想分一杯羹，其實那時我們已納了1,500萬元的遺產稅，現金已不多，他們還來苛索。」所有問題，還得麥心睿一個硬淨女子扛起，說來「家族生意」也有它的難處。

▲ 麥心睿其母麥孔笑荷在1998年捐了2,500萬予東華三院，在香港仔這安老中心還是以她父母的名字命名。( 相片來源︰被訪者提供 )

▲ 麥心睿與東華三院關係良好，圖為她出席典禮時攝。( 相片來源︰被訪者提供 )

創副綫開拓急凍食品市場

疫情下，麥文記就算拿過4屆米芝蓮推介食店榮譽，但生意額也下跌3至5成，「我們是B類食肆牌照，也只能營業至晚上10點。」麥心睿說其實多年前，已計畫以外判的代工生產（OEM）的形式開發急凍食品市場。今年4月她推出麥文記的副線「蝦妹」這個品裨，售賣沙嗲牛肉、中式牛柳、醬油豬手等食品，口味較多元化，「點售點有鴻福堂、一田、Apita等，其實光找做產品宣傳、請姐姐做推廣員等，每月花費已逾10萬，我當是marketing做，目前還是『蝕住做』，希望兩年內回本啦。」

▲ 今年4月麥文記推出副線「蝦妹」這個品裨，售賣醬油豬手、牛腩等美食，口味較多元化，其「蝦妹」形象也走卡通路線，容易入屋。( 相片來源︰被訪者提供 )

▲ 「蝦妹」推出的賀年馬諦糕和蘿蔔糕。( 相片來源︰被訪者提供 )

▲ 今年「蝦妹」也推出了月餅，口碑不俗。( 相片來源︰被訪者提供 )

麥心睿說為堅持品質，麥文記也沒想過開分店，她慶幸不少人欣賞其傳統的雲吞麵手藝，「2019年我和幾間老字號，到曼谷作美食交流活動，各自擺攤檔，連同當地40多間食肆合辨，場面墟冚，我們麥文記的雲吞麵一日賣光，帶去約60公斤的蝦全部用盡，那原打算是 5 日的份量，結果我們要臨時叫師父買料熬湯即弄，完全始料不及。」雲呑麵對麥心睿而言，既是家族記憶，也凝聚老香港的情懷，能承傳海外也是段美味情緣。

▲ 麥心睿2019年赴曼谷作美食交流活動，擺了一個麥文記雲吞麵的檔口，豈料麵一日內全賣光，也令她大感驚喜。( 相片來源︰被訪者提供 )

記者︰馮柏偉