【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰

▲ 颱風前夕露營受困，花逾20萬搜救被困者。

現時「本地露營」變得流行，但都要選擇合適的時機，留意天氣情況。在台灣宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘「海蝕洞」，日前有16位遊客在颱風前夕到該地露營。可惜，天氣不似預期，全部人因被困於海蝕洞，最後動用了73萬台幣（約港幣逾20萬）救援費用拯救一眾受困者。大批市民都批評他們的自私行為，浪費公帑且無視搜救人員的安危。

據《新聞雲》報道，台灣有16名遊客於颱風前夕（10日）前往宜蘭南澳神秘沙灘「海蝕洞」露營，直到入夜後，天氣開始不佳，更有漲潮的情況，16人眼見不妙就向海巡署求救，但由於漲潮關係，令到海上船隻搜救困難，陸地的救援又受斷崖阻礙。最後，要出動消防員用直昇機進行救援，16位民眾由空勤直昇機以吊掛方式救出。

▲ 出動消防員用直昇機進行救援，幸好全人順利友獲救。（圖片來源：影片截圖）

受困者年齡介乎25歲到46歲，其中一名是懷孕30周的孕婦，還有一名5歲男童，以及只有9個月大的女嬰。當中9個月大的女嬰及其母的臉部輕度擦傷，其他受困者無大礙，全數人順利脫困。

事後，在該地的沙灘車從業員黃先生表示，早已留意到16人到該地遊憩，因天色不佳加上會出現漲潮，擔心遊客受困，當時黃先生好心提醒他們，但16人仍然打算露營留下。

最後因風雨過大，16人全被困於海蝕洞。另外一位「賓士司機」也說道，當說看到16名遊客共有4輛車，看到他們有衛浴帳及椅子等，認為他們沒有離開的念頭。

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不過受困者事後向傳媒指出，他們並非露營。受困者指原本下午2時已準備想從沙灘離開，不過路途中卻被一輛車拋錨擋道，加上風雨及海水愈來愈大，因此被逼受困，才退回海蝕洞。

然而，在搜救過程中，總共出動了兩架直昇機，以及22名消防員。由於當時為颱風前夕，未有宣布警戒範圍，因此並無罰則，相關搜救費用將由「全民買單」。

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大批網民批評這16人浪漫公帑及資源，也認為受困者否認去露營的說法是謊言，更留言憤斥這16人應為是次救援行動買單，「不管了！反正16人一定要付救援費用！」、「又是全民買單」、「明知固犯，還要花百姓的錢！」等等的留言，網民都認為他們的行為自私，不可原諒。

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責任編輯：羅嘉欣