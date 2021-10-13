【國殤之柱】創作人高志活發律師信促港大展開聆訊　據了解校方暫無意今午死線後即移走

▲ 港大上周發出律師信，要求支聯會移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」。（資料圖片）

港大上周發出律師信，要求支聯會於今日（13日）下午5時前，移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」，否則被視為放棄。國殤之柱的創作人丹麥雕塑家高志活昨日向港大發律師信，要求展開聆訊，希望其擁有權可獲尊重，並希望將雕塑運離香港，又指若雕塑有損壞，港大有責任作出賠償。

港大發言人今早（13日）回應傳媒查詢時表示，仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。據了解，港大今午仍在等待支聯會回覆，倘在下午5時死線前未獲回覆，校方暫時亦無計劃立即移走國殤之柱，會按實際情況處理。

支聯會清盤人蔡耀昌、鄧燕娥就表示，高志活近日公開聲明指其為雕塑擁有人，而據悉高志活亦已委託律師跟進，認為港大校方直接與高志活的代表律師接洽處理會較合適。蔡耀昌又認為，港大作為一個具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留「國殤之柱」，期望校方依據過往20多年的行事標準，繼續容許「國殤之柱」於港大校園豎立。

高約7米的國殤之柱象徵悼念六四事件，由丹麥雕塑家高志活製作並贈予支聯會，1997年回歸前由港大學生會移到校園內存放，其後經港大學生會全民投票通過永久擺放在港大黃克競樓平台位置，港大學生會在每年六四，亦有洗刷國殤之柱的傳統，但隨著校方早前收回學生會設施，其後支聯會解散，國殤之柱的去留備受關注。

因應支聯會已進入解散程序，按最新的風險評估及法律意見，港大早前發出律師信，要求支聯會於本月13日下午5時前，移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」，否則被視為放棄。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴