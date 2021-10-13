【打風外賣】三大外賣平台暫停送餐服務　Deliveroo指有需要可自取

▲ 三大外賣平台Foodpanda、戶戶送Deliveroo及Uber Eats現暫停接新訂單及外賣送遞服務。（曾耀輝攝）

圓規來襲，雖然不少市民兩日前儲備乾糧、餸菜，但是相信在大風大雨的日子，總有市民有需要叫外賣，不過要注意三大外賣平台Foodpanda、戶戶送Deliveroo及Uber Eats在風球懸掛時已暫停接新訂單及外賣送遞服務。

Foodpanda稱，當八號烈風或暴風信號生效時，為保障送遞員安全，將暫時停止送遞服務，直至颱風信號降至三號強風信號。而Foodpanda手機應用程式內平常的餐廳選擇位置，全部餐廳都處於暫停營業狀態，而圖片上亦有顯示「暫不供應」字眼。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 但Deliveroo頁面內仍可瀏覽部分餐廳菜單，當中大部分餐廳顯示「已關門」，個別餐廳則寫上「大約60分鐘內送餐」。（App內截圖） ​​​​​​​

Deliveroo則在手機應用程式頁面內表示，八號風球下，為確保送餐專員安全，亦會暫停送餐服務。如有需要，客人仍可選用到餐廳自取服務。但Deliveroo頁面內仍可瀏覽部分餐廳菜單，當中大部分餐廳顯示「已關門」，個別餐廳則寫上「大約60分鐘內送餐」，惟記者嘗試點餐時，發現大多可送餐餐廳消費總額需滿600元才可獲免費送餐。

Uber Eats亦稱，因應現時的惡劣天氣，平台將暫停止服務。但手機應用程式頁面內仍顯示，顧客可選擇免費自取外賣。而平日的餐廳瀏覽頁面則未能加載。

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記者：黃穎津