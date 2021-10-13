【小心駕駛】雙黃線開車門欲上的士　未關門司機即開車男子遭拖行跌倒

▲ 雙黃線開車門欲上的士，未關門司機即開車男子遭拖行跌倒。

「馬路如虎口」，無論司機或乘客都應打醒十二分精神。近日網上流傳一段影片，一名男子在雙黃線路段開的士車門欲上車，他一隻腳剛踏入車廂，尚未坐下，司機便已經開車，駛前約一個車位後煞停，男子遭拖行後跌倒，狀甚痛苦，影片引起網民熱議。

Facebook專頁「HongKong CarCam」分享一段行車記錄儀片段，事發於昨日（12日）下午1時許，片中可見，一架的士停在斑馬線前等候轉燈，而該路段為雙黃線，此時，一名男子打開的士後座左側車門上車，他一隻腳剛踏入車廂，尚未坐下，且還未轉綠燈，的士司機便已經開車，期間男子遭拖行，的士駛前約一個車位後煞停，男子隨即跌倒，膝頭撞到地上，其後他坐在路邊，狀甚痛苦，不久可見的士司機下車查看。

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影片引起網民討論，有人認為該路段為雙黃線，的士不得上落客，男子不應開車門上車，「睇唔到有人開車門和上車」、「個客人都唔應該係過道話上車就上車喇！累死的士司機 」、「乘客唔肯定司機知你想上車，最好先敲敲門窗，畀佢知道先就穩陣啲」，但有網民留言指，當時尚未轉綠燈，不解司機為何開車，「紅燈開車，咩玩法？」、「的哥係咪驚係賊呀」。

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責任編輯：羅嘉欣