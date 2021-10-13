【打風消息】雲頂夢號延遲今晚航次登船及啟航時間　改期出發每房獲500元船上消費額

▲ 雲頂夢號延遲今晚航次登船及啟航時間，受影響乘客可考慮改期出發。（星夢郵輪提供）

根據香港天文台最新的預測，八號熱帶氣旋警告信號將於今日下午四時前維持，而啟德郵輪碼頭及港口會在八號熱帶氣旋警告信號下關閉。受此影響，星夢郵輪預計，「雲頂夢號」最早抵港時間為晚上7時，故更新今日（13日）航次登船及啟航時間。

因應航程調整，星夢郵輪作出以下登船安排：

最早辦理登船時間：晚上10時

最早登船時間：晚上11時

閘口關閉時間：10月14日凌晨1時

「雲頂夢號」啓航時間：10月14日凌晨2時

星夢郵輪建議，旅客可於出發前辦理網上登記手續，並帶齊所需文件、預留時間前往郵輪碼頭辦理登船，因應此更改，船上餐廳亦將為旅客提供宵夜。郵輪公司補充，旅客可考慮改期出發，可獲每房500元船上消費額，若乘客選擇如期出發 ，可獲每房800元船上消費額，另可少付一晚的郵輪服務費。詳情可留意官網相關資訊：https://bit.ly/3FRmvAu

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記者：陳麗娜