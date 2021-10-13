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【生命鬥士】小鐵漢捱過術後肺炎血氧大增　媽媽感恩：從沒見過這個「分數」

兒童健康 13:59 2021/10/13

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小鐵漢的情況愈來愈好。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。手術後一度出現細菌感染引發肺炎，先後2次洗肺，慶幸小鐵漢再次闖過難關，離開ICU後血氧升至92，小鐵漢更在物理治療師指導下，開始踏單車做運動，增強肺部。

小鐵漢媽媽今日（13日）在facebook專頁更新小鐵漢情況，9月底完成重建單心室循環系統手術後，現時血氧提升至92，媽媽表示，從未見過這個「分數」。小鐵漢嬰兒時血氧只得70多，曾經試過覆診因血氧低要留院，做完第二階段手術後好轉，血氧升至80多，現時完成最後階段，血氧會愈大愈提升。

雖然看落只是一個數字，但中間經歷很多很多，小鐵漢去努力適應每個新的循環系統，眼看一次手術比一次好，充滿著感恩。

小鐵漢開始做運動鍛練。（facebook圖片）

媽媽又指，這兩天物理治療師帶來了單車，因為臥床太久會致肌肉流失，所以鼓勵小鐵漢多活動，增強肺部功能。

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小鐵漢在9月底完成手術，由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀，手術非常順利，醫生指小鐵漢已經完全適應新的單心室循環系統，心功能穩定。不過，小鐵漢手術後一度出現細菌感染引發肺炎，先後2次洗肺。

慶幸，住了12日ICU後，小鐵漢再次闖過難關，在10月8日「出大房」轉去普通病房。在ICU期間，父母每日只有半小時與小鐵漢相聚，但在大房就可以24小時相伴。

又再重現如常的幸福，能拖着小鐵漢暖暖的手，真好。

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責任編輯︰王明芳

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