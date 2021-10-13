【MIRROR成員】柳應廷推出重生系列最終章　新歌由Supper Moment作曲

▲ Jer推出今年第三首個人單曲《人類群星閃耀時》。

MIRROR成員柳庭廷（Jer）今年先後推出「重生」系列，繼《狂人日記》、《砂之器》後，第三部曲《人類群星閃耀時》今日推出，早前Jer預告歌名爲七字，起起MIRROR隊友、網民亂估，好好發揮創意。

Jer新歌登場

Jer由昨晚開始公開第二張新歌預告圖，寫道「明天，//讓我自己畫上句號吧。」 ，不少柳柳粉留言表示期待，隊友呂爵安（Edan）鬼馬話「請你在明天為下面句子畫上適當的標點符號。呂爵安好靚仔 _」。直至今日中午，Jer再上載一張只露出少部份樣貌的預告圖，寫道「情存萬有才是美妙。」

Jer新歌的班底再是「重生」系列的曲：Supper Moment填詞人小克、監製王雙駿，特別的地方是作曲、編曲是由Jer的偶像Supper Moment負責。 Jer曾經在2016年以娛記身份訪問Supper Moment，又曾經欣賞他們的演唱會，是次難得合作。

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MV趕製中

Jer新歌的MV導演Sheng在Instagram預告「明天歌曲覺上，MV努力趕上」，今天就提到MV製作需時，「這MV會是音樂結合科研藝術的一次」。

Sheng與另一導演Maggie曾執導《砂之器》MV，當時MV於YouTube推出5日已有近75萬點擊次數，小克也曾在Instagram感謝Sheng：「將呢份離地歌詞拉返落人間，靠佢嘅畫面秒速搞喊咗好多人」。

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