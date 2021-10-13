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【空肚講宵夜】張敬軒公開「遮遮」日常菜　軒仔跟黎明合作大讚天王細心

娛樂 13:59 2021/10/13

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張敬軒帶同家傭的日常菜式給三位主持品嘗。

ViuTV節目《晚吹–空肚講宵夜》踏入第八季，節目主持梁祖堯，蔡瀚億和陳俞希繼續介紹全港不同地區的宵夜美食，而梁祖堯更會教煮不同的懶人宵夜。

而今晚（13日）播映的一集，邀得張敬軒（軒仔）作特別嘉賓，軒仔不時於IG分享女傭「遮遮」的餸菜，而今集軒仔即帶來「遮遮」的日常小菜給3位主持品嚐。軒仔分別帶來「原味道米粉」和白粥，這曾經是軒仔的每日「正餐」，米粉的湯底就是用來烚菜的湯水，而白粥的質地更竭身非常，令3位主持哭笑不得。

（ViuTV提供）

軒仔笑言自己十分忐忑，亦有嘗試跟「遮遮」溝通，他說：「第一兩次他說Ok Sir，但她作新嘗試之後，我覺得不是太好，都是做回基本菜式最好。」他又指「遮遮」不知是否因為金牛座的關係，個性頗為固執，就算溝通過後都會先堅持自己的做法。

梁祖堯品嘗無味道的米粉。（ViuTV提供）

問到「遮遮」平時自己會煮甚麼吃的時候，軒仔分享「遮遮」別具風味的家鄉菜式：「她待大蕉熟至有黑班時候，就用水煮來吃。我見到她無端端開爐時，以為她煮給我食，就行去問她煮甚麼，她就說這個是菲律賓傳統甜品。」

看到「遮遮」所煮的粥水，蔡瀚億和陳俞希一面驚訝。（ViuTV提供）

軒仔指「遮遮」會成條香蕉連皮一起用滾水煮，又表示其實好多工人姐姐都會煮這道傳統甜品，令3位主持十分驚訝。

另外軒仔最近與黎明合作，軒仔大讚對方十分細心和照顧自己感受，過程十分愉快。軒仔分享指黎明聽到第一版錄音後，三更半夜按照軒仔錄音的部份，再親自調整其本人的部份，更貼心地再問軒仔意見，令軒仔大感窩心。

同場加映：Yumi+Archie訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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