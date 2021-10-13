【人為疏失】男子針灸後回家頭皮仍插著1根針　質問護士獲回覆：下次覆診再還

▲ 台灣一名男子前往中醫求診針灸，回家竟發現頭上還有一枝針。

針灸後竟留有「紀念品」？台灣一名男子日前在facabook上發文表示，自己前往中醫求診針灸，回家脫下安全帽後，竟發現還有一枝針在頭上。他立即打電話詢問護士，護士竟回答說「頭髮大長遮住了」，網民直呼：「護士也太過粗心大意了吧！太危險！」

▲ 事主感到傻眼，因護士竟回他頭髮太長遮住了。（圖片來源：瞼書「彰化人大小事」群組）

該名台灣男子在「彰化人大小事」facebook群組上發文指，他到彰化醫學中心中醫針灸，護士竟然忘記拔針。事主表示，自己都戴安全帽騎車回家後才發現，頭上還留有一支針，更直言「如果針在中間不是就插進去了！」事主感到十分錯愕。

男子其後打電話詢問護士，護士竟指因為事主的頭髮太長，所以遮住了針，還說道：「下次覆診還回給我。」事主聽到這樣的回答後，感到十分傻眼，並指自己頭髮才剪短沒多久，更反問「忘記拔針會很常見嗎？」他覺得自己實在太倒楣了。

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事後有關的醫學中心承認過失，指遺針事件經了解後為人為疏失，主治醫師在第一時間已向事主說明原因並致上歉意，部門也立即加強相關人員的訓練，使其再次熟悉及遵循針灸標準作業流程，務必做到針灸不遺針，並避免類似事件再次發生。

帖文發放後，引來大批網民回應！

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責任編輯：羅嘉欣