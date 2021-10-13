  • 25°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婆媳矛盾】新婚人妻上網抱怨 奶奶索回男家人情：啲朋友因為我先嚟

親子 15:40 2021/10/13

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有新婚人妻抱怨奶奶要求取回擺酒的人情。

正所謂講錢傷感情，有夫妻與「四大長老」因結婚擺酒的金錢問題而鬧出矛盾。近日一名新婚人妻在網上發文，問網民奶奶要求收回部份婚宴中的人情是否合理。雖然她與老公商討後都決定將人情「上繳」，不過直言對奶奶的印象亦因而變差。

該名新婚人妻在「香港討論區」，以「奶奶問我哋拎番結婚人情啲錢...」為題發文，指自己與老公結婚後，奶奶突然指出要拿回男家朋友所付的人情，

話啲朋友係因為佢先會嚟，佢哋俾嘅人情因為（所以）屬於佢。

最新影片：實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

女家父母將人情交予新人

事主續指，結婚買樓向來都是兩夫婦純靠自己儲蓄，而外父外母亦表示因建立家庭洗費大，所以願意將女家全數人情交予一對新人，相反奶奶在「好吃好住有工人」的情況下仍伸手要錢，實在令她感到十分無奈。

儘管如此，樓主與老公商討後都決定答應奶奶的要求，不過直言自此對其印象極差。樓主表示現在「已經諗通咗，最緊要同老公過得好！」，暫時亦因為拼搏期所以較少與老爺奶奶接觸，又說若無此事發生，他們都會盡量抽時間與其見面。

網民：豪俾老人家

帖文一出引來網民熱議，有人批評奶奶這樣是貪錢的行為，「俾著我就唔會囉」、「人情減返佢哋嗰幾圍酒席錢先俾返佢囉」、「一樣米養百樣人」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外有網民問事主，酒席是否由男方支付，故奶奶才要求取回人情。事主回覆：

訂金係我老公俾嘅，因為我哋當日都忙，老爺幫手找尾數（都係細數）...可能奶奶想cover呢條數掛...但係感覺都係好肉酸…自己個仔娶老婆喎...當然結婚都係兩個人嘅事，但係感覺好差！

最新影片：患三期癌症切除卵巢悟人生無常　前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【盆滿缽滿】10名舊同學夾錢賀好友結婚　跑4間銀行唱3000個1元硬幣做人情
17:53 2021/07/05
【盆滿缽滿】10名舊同學夾錢賀好友結婚　跑4間銀行唱3000個1元硬幣做人情
【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份
13:26 2021/05/07
【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份
【貪心賓客】出席婚宴唔俾人情又食又拎　無品人妻向新娘辯駁︰你生仔先封大利是
17:51 2021/03/10
【貪心賓客】出席婚宴唔俾人情又食又拎　無品人妻向新娘辯駁︰你生仔先封大利是

你可能感興趣

【盆滿缽滿】10名舊同學夾錢賀好友結婚　跑4間銀行唱3000個1元硬幣做人情
17:53 2021/07/05
【盆滿缽滿】10名舊同學夾錢賀好友結婚　跑4間銀行唱3000個1元硬幣做人情
【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份
13:26 2021/05/07
【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份
【貪心賓客】出席婚宴唔俾人情又食又拎　無品人妻向新娘辯駁︰你生仔先封大利是
17:51 2021/03/10
【貪心賓客】出席婚宴唔俾人情又食又拎　無品人妻向新娘辯駁︰你生仔先封大利是
家庭關係 婆媳關係 結婚 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
23:51 2021/10/12
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？
今日 08:40
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？