【婆媳矛盾】新婚人妻上網抱怨 奶奶索回男家人情：啲朋友因為我先嚟

▲ 有新婚人妻抱怨奶奶要求取回擺酒的人情。

正所謂講錢傷感情，有夫妻與「四大長老」因結婚擺酒的金錢問題而鬧出矛盾。近日一名新婚人妻在網上發文，問網民奶奶要求收回部份婚宴中的人情是否合理。雖然她與老公商討後都決定將人情「上繳」，不過直言對奶奶的印象亦因而變差。

該名新婚人妻在「香港討論區」，以「奶奶問我哋拎番結婚人情啲錢...」為題發文，指自己與老公結婚後，奶奶突然指出要拿回男家朋友所付的人情，

話啲朋友係因為佢先會嚟，佢哋俾嘅人情因為（所以）屬於佢。

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女家父母將人情交予新人

事主續指，結婚買樓向來都是兩夫婦純靠自己儲蓄，而外父外母亦表示因建立家庭洗費大，所以願意將女家全數人情交予一對新人，相反奶奶在「好吃好住有工人」的情況下仍伸手要錢，實在令她感到十分無奈。

儘管如此，樓主與老公商討後都決定答應奶奶的要求，不過直言自此對其印象極差。樓主表示現在「已經諗通咗，最緊要同老公過得好！」，暫時亦因為拼搏期所以較少與老爺奶奶接觸，又說若無此事發生，他們都會盡量抽時間與其見面。

網民：豪俾老人家

帖文一出引來網民熱議，有人批評奶奶這樣是貪錢的行為，「俾著我就唔會囉」、「人情減返佢哋嗰幾圍酒席錢先俾返佢囉」、「一樣米養百樣人」。

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另外有網民問事主，酒席是否由男方支付，故奶奶才要求取回人情。事主回覆：

訂金係我老公俾嘅，因為我哋當日都忙，老爺幫手找尾數（都係細數）...可能奶奶想cover呢條數掛...但係感覺都係好肉酸…自己個仔娶老婆喎...當然結婚都係兩個人嘅事，但係感覺好差！

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責任編輯：王明芳