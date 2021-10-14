【超市大搜查】消委會檢測45款衛生巾　推薦16款吸收快吸量大衛生巾【附完整名單】

▲ 消委會推薦16款評分達4.5星的衛生巾。

衛生巾是每個月女性必備衛生用品，消委會2018年就曾測試市面45款衛生巾衛生程度、吸收力、吸收速度、是否滲漏等，按日用、日/夜用及夜用型號，選出16分評分最高，達4.5分的優秀衛生巾。

消委會從各大超市、個人護理店、百貨公司搜羅45款衛生巾，其中有21款聲稱適合日用、10款為日/夜用、14款為夜用，全部都有護翼設計。吸收效能測試中，消委會用了不同試驗溶液，分別按內地和台灣標準或測試方法指定的蒸餾水、不同配方的人造經血、染料溶液等進行。而多次吸收速度表現及回滲等項目，則用了含動物白蛋白的人造經血。

最新影片推介：實測飛利浦最新氣炸鍋 炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

檢測結果

消委會指，檢測的45款衛生巾樣本全部都沒有檢出有害物質，衛生情況令人滿意。普遍樣本在首次吸收人造經血的時間最短，而在吸收第2、3次時時間較長，吸收速度逐漸減慢。其中，有2款衛生巾出現輕微滲漏，分別是：「Organyc有機棉衛生巾-普通流量」及「Natracare Organic & natural Ultra Extra Pads-Super」。

測試又發現，大部分樣本未能同時在吸收速度及表面乾爽程度2個項目取得高分，只有以下3款「樂而雅瞬吸倍護超安心（多流量夜用）」、「TESCO (夜用）」、「高潔絲Dreamate（熟睡夜用）」在表面乾爽程度及吸收速度上同時表現不錯。

詳細結果：

日用衛生巾

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

日/夜用衛生巾

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

夜用衛生巾

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：【活得健康啲】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜