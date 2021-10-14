【創業追夢】姊弟創業主攻人造鑽石　以風水融入珠寶設計盼衝出國際

▲ 兩姊弟成立的品牌「5+2」，將人和鑽石拉近了距離。

「鑽石恒久遠，一顆永流傳」，這句廣告台詞把鑽石和愛情連在一起，成為史上最成功的營銷手法。話雖如此，但鑽石的售價卻往往令人可望而不可親，因此近年在實驗室裏精製的人造鑽石強勢崛起，令鑽石不再遙不可及，當中有兩姊弟成立的品牌「5+2」，將人和鑽石拉近了距離。

▲ Nicholas 與姐姐Emily投資共7位數字，合力創辦自家珠寶首飾品牌「5 + 2 」，藉此推廣可持續珠寶概念，矢志打破鑽石必然價格不菲的定律。(黃建輝攝)

不希望寶石只能放在保險箱

鑽石在大多數人眼中是一件奢侈品，那麼閃耀及奢華的珠寶，讓人不自覺很想接近，可是昂貴的定價卻偏偏令人卻步。「試問你敢每天穿戴着價值逾百萬的珠寶上街嗎？」90後的香港珠寶品牌創辦人Nicholas問道。的確，鑽石再好看、再昂貴，終究只會鎖於保險箱裏不見天日。

去年，Nicholas將實驗室製造的人造鑽石引入香港，與姐姐Emily投資合共7位數字一起創立了自家珠寶首飾品牌「5 + 2」，希望藉此推廣可持續珠寶的概念，矢志打破鑽石必然價格不菲的定律，製造出兼具品質與特色的款式，加上入手價親民（由$6,000起），讓人無憂無慮沒有負擔地佩戴。

「一粒3、4卡的天然鑽石大約200萬，但你真的敢戴上街嗎？何不把錢省下來，花在更加值得的地方呢！我們不希望寶石只能放在保險箱裏，而是在佩戴者身上展現出它的美態。」

▲ 開業不足一年，過程中少不免面對人們的不看好，甚至遭到傳統長輩們的質疑，直指實驗室鑽石並非真正鑽石。

「5 + 2」隱藏雙重意義

「5 + 2」背後隱藏著特別的意義，不僅涵蓋了一周中「5」個工作日和周末兩天，也代表中國文化中的五行元素，而「2」則寓意雙喜臨門；同時更代表着他們的大家庭，包括5兄弟姐妹與父母二人。

還記得8年前，Nicholas的母親送給他一枚2卡的公主式切割白鑽戒指，他珍而重之，但因為害怕鑽石會被刮花，所以並不經常佩戴。這是他人生的第一件珠寶，從此他與珠寶結下不解之緣，更啟發了他開始為自己製作日常珠寶首飾，每天都能隨心情和場合佩戴。

於是在瑞士研讀奢侈品管理的他，當時已留意到那些耳熟能詳的品牌均是產自歐洲，可是主要市場全是亞洲人，讓他不解問道：「為甚麼我們要追捧外國品牌？為何我們香港沒有一個品牌讓外國人追崇呢？」正因為他勇於創新、敢於嘗試，隨即打開了他與姐姐的創業之門，Nicholas更暗自夢想著，有天他的品牌也要衝出國際。

綜觀品牌旗下5個系列：HUGS、FRIENDS、SOULMATE、FENG SHUI與FORGET ME NOT，各具特色與意義。當中FENG SHUI（風水）系列，明顯受到中國文化啟發，巧妙地把寶石切割成八面，參考了八與發字的諧音，喚起財富和繁榮。「父親自小就教我風水原理，長大後我也有參加過風水班，想更深入了解這種古老的中國藝術。所以，我決定將其融入在珠寶設計當中。」

▲ Nicholas認為珠寶首飾無分男女，因此，他以男性的角度出發，設計出男士亦能佩戴的珠寶。(黃建輝攝)

珠寶時尚沒性別界限

首飾珠寶，似乎專屬於女性，但Nicholas認為無分男女。他說：「有誰不愛漂亮的東西？」因此，他以男性角度出發，設計出男士亦能佩戴的珠寶。「不論是珠寶、時尚，現在已沒有界限。其實我們的主要客戶是男士，只要你喜歡，我們可為你度身訂製，讓你自由選擇顏色、切割、克拉和設計。」

「5 + 2」開業不足一年，特別是他們這一行的新興行業，要成功一點也不容易，過程中少不免不被看好，甚至遭到長輩們的質疑。他說：「他們認為天然鑽石才是真正的鑽石，但我會解釋實驗室培育鑽石，同樣是由純碳製造的，用肉眼是無法區分兩者的。但我從來沒有想過取代天然鑽石，在我而言，何謂真與假？如果我抄襲某品牌的設計，那才是假的。」

起初，他們的母親跟普遍長輩一樣堅拒選擇實驗室鑽石，但當媽媽看到他們所設計的紅寶石，散發出更閃亮的光芒後，慢慢被吸引，現在更不時要求子女，為她設計獨一無二的珠寶。

「對於我們創業，媽媽一直抱著支持的態度，她認為有人會喜歡，可能吸引到年輕人，但絕對不是她那個年齡層的人，但當她多接觸後就逐漸接受，甚至愛上。」

▲ 他們期望製造出每天都可隨心情和場合佩戴的珠寶，將寶石帶出保險箱，在人們身上展現出它的美。

姐弟創業各司其職

至於說到和年紀相差9年的姊姊合作，他們合作無間打成一片，亦正因為年齡上的差距，彼此擁有不同的閱歷與見識，故此才能夠設計出適合不同年齡層的款式。二人按照專長與相關工作經驗分擔工作，內外照應，Emily負責挑選鑽石及操刀設計，Nicholas則負責市場營銷，而設計靈感就源自於其他兄弟姊妹提供想法。

家人創業實非易事，你一言我一語，很容易意見不合。Emily笑指跟弟弟因審美觀不一而長期不和：「有一次，他跟我提議推出一粒30卡的鑽石戒指，因為覺得很特別、很有型，但我聽到之後，覺得太不切實際，二話不說就拒絕了他，然後我們又為此爭論一番。」

不過，Nicholas始終認為跟家人一起創業是一件好事，因為姊弟的關係是不可分割的，即使鬧得再厲害，說到底一家人是沒有隔夜仇，「5 + 2」日後的創業路上才可以無後顧之憂繼續走下去。

記者：曾嘉善