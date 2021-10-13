  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 14:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自助餐】東涌世茂喜來登酒店推港式大牌檔自助餐　嘗升呢鑊氣菜式避風塘炒龍蝦

休閒消費 14:11 2021/10/13

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

東涌世茂喜來登酒店推港式大牌檔自助餐，食客可嘗多款港式的鑊氣小炒。(酒店提供)

香港東涌世茂喜來登酒店餐廳嶼坊由即日起至11月14日期間，推出正宗港式大排檔風味主題自助餐，食客可於舒適的環境中品嚐多款鑊氣小炒。

避風塘炒龍蝦(酒店提供)

在自助餐期間，嶼坊將展示日漸式微的港式大牌檔情懷，供應多款本地人氣小炒美食，包括避風塘炒龍蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、香菇金腿斑片（僅限週末晚餐）、大澳蝦醬排骨、乾炒牛河等經典菜餚。

甜點當然不會少，包括楊枝甘露布甸、豆腐花、紫米布甸等。

助餐有多款鑊氣小炒，包括黃金蝦球。(酒店提供)

想品嘗港式熱鬧隨性的大排檔氛圍，食客只需以200元 ，即可購買6樽裝藍妹、青島、 朝日(Asahi)或意大利沛羅尼啤酒 (Peroni) 啤酒，邊食邊飲啤酒，絕對是人生一大樂事。

嶼坊自助餐詳情

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓

電話：2535 0021

午餐：
周一至周四，成人每位338元、小童每位198元
星期五至日及公眾假期，成人368元、小童每位238元

晚餐：
周星期一至四，成人每位628元； 小童每位338元
周五至日及公眾假期，成人每位678元； 小童每位378元(以上價錢另加一)

記者：招美寶

相關文章

【美食速報】灣景推海鮮自助晚餐限時優惠每位$418起　任食蟹膏焗廣島蠔+新西蘭生蠔+越南虎蝦
11:35 2021/09/28
【美食速報】灣景推海鮮自助晚餐限時優惠每位$418起　任食蟹膏焗廣島蠔+新西蘭生蠔+越南虎蝦
【酒店自助餐】韓國農水產食品流通公社推「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」　必食推辣醬 Kimchi 炒豬腩肉
13:00 2021/10/06
【酒店自助餐】韓國農水產食品流通公社推「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」　必食推辣醬 Kimchi 炒豬腩肉
【Staycation】沙田凱悅酒店韓國主題住宿優惠　體驗偽韓國旅遊歎人參雞湯【內附連結】
13:18 2021/10/12
【Staycation】沙田凱悅酒店韓國主題住宿優惠　體驗偽韓國旅遊歎人參雞湯【內附連結】

你可能感興趣

【美食速報】灣景推海鮮自助晚餐限時優惠每位$418起　任食蟹膏焗廣島蠔+新西蘭生蠔+越南虎蝦
11:35 2021/09/28
【美食速報】灣景推海鮮自助晚餐限時優惠每位$418起　任食蟹膏焗廣島蠔+新西蘭生蠔+越南虎蝦
【酒店自助餐】韓國農水產食品流通公社推「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」　必食推辣醬 Kimchi 炒豬腩肉
13:00 2021/10/06
【酒店自助餐】韓國農水產食品流通公社推「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」　必食推辣醬 Kimchi 炒豬腩肉
【Staycation】沙田凱悅酒店韓國主題住宿優惠　體驗偽韓國旅遊歎人參雞湯【內附連結】
13:18 2021/10/12
【Staycation】沙田凱悅酒店韓國主題住宿優惠　體驗偽韓國旅遊歎人參雞湯【內附連結】
美食 酒店 自助餐 晚餐 午餐 啤酒 港式 餐廳 東涌

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
23:51 2021/10/12
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？
今日 08:40
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？