【自助餐】東涌世茂喜來登酒店推港式大牌檔自助餐 嘗升呢鑊氣菜式避風塘炒龍蝦
休閒消費 14:11 2021/10/13
香港東涌世茂喜來登酒店餐廳嶼坊由即日起至11月14日期間，推出正宗港式大排檔風味主題自助餐，食客可於舒適的環境中品嚐多款鑊氣小炒。
在自助餐期間，嶼坊將展示日漸式微的港式大牌檔情懷，供應多款本地人氣小炒美食，包括避風塘炒龍蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、香菇金腿斑片（僅限週末晚餐）、大澳蝦醬排骨、乾炒牛河等經典菜餚。
甜點當然不會少，包括楊枝甘露布甸、豆腐花、紫米布甸等。
想品嘗港式熱鬧隨性的大排檔氛圍，食客只需以200元 ，即可購買6樽裝藍妹、青島、 朝日(Asahi)或意大利沛羅尼啤酒 (Peroni) 啤酒，邊食邊飲啤酒，絕對是人生一大樂事。
嶼坊自助餐詳情
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓
電話：2535 0021
午餐：
周一至周四，成人每位338元、小童每位198元
星期五至日及公眾假期，成人368元、小童每位238元
晚餐：
周星期一至四，成人每位628元； 小童每位338元
周五至日及公眾假期，成人每位678元； 小童每位378元(以上價錢另加一)
記者：招美寶