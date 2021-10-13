【自助餐】東涌世茂喜來登酒店推港式大牌檔自助餐　嘗升呢鑊氣菜式避風塘炒龍蝦

▲ 東涌世茂喜來登酒店推港式大牌檔自助餐，食客可嘗多款港式的鑊氣小炒。(酒店提供)

香港東涌世茂喜來登酒店餐廳嶼坊由即日起至11月14日期間，推出正宗港式大排檔風味主題自助餐，食客可於舒適的環境中品嚐多款鑊氣小炒。

▲ 避風塘炒龍蝦(酒店提供)

在自助餐期間，嶼坊將展示日漸式微的港式大牌檔情懷，供應多款本地人氣小炒美食，包括避風塘炒龍蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、香菇金腿斑片（僅限週末晚餐）、大澳蝦醬排骨、乾炒牛河等經典菜餚。

甜點當然不會少，包括楊枝甘露布甸、豆腐花、紫米布甸等。

▲ 助餐有多款鑊氣小炒，包括黃金蝦球。(酒店提供)

想品嘗港式熱鬧隨性的大排檔氛圍，食客只需以200元 ，即可購買6樽裝藍妹、青島、 朝日(Asahi)或意大利沛羅尼啤酒 (Peroni) 啤酒，邊食邊飲啤酒，絕對是人生一大樂事。

嶼坊自助餐詳情

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓

電話：2535 0021

午餐：

周一至周四，成人每位338元、小童每位198元

星期五至日及公眾假期，成人368元、小童每位238元

晚餐：

周星期一至四，成人每位628元； 小童每位338元

周五至日及公眾假期，成人每位678元； 小童每位378元(以上價錢另加一)

記者：招美寶