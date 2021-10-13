【佳釀速報】蘇格蘭Secret Speyside首登陸香港　18至30年威士忌選自四間神秘釀酒廠

▲ Secret Speysie系列為現在炙手可熱的威士忌，每一款都有其獨性及迷人之處，在行內早已備受推崇。

Secret Speyside 系列終於在香港隆重登場，讓本地一眾威士忌愛好者探索及收藏這最新推出、極為罕有的Secret Speyside 系列。這系列於蘇格蘭Speyside（斯佩塞區）四間鮮為人知且備受業界追捧的釀酒廠釀製而成，由15款陳年單一麥芽威士忌組成，而其中由三間酒廠釀製的八款威士忌，現於香港作公開發售。

除蘇格蘭以外，Secret Speyside系列以往僅於日本和中國市場推出。為慶祝正式在香港登陸的重要時刻，高級法式餐廳Ami及其威士忌酒吧Wood Ear於2021年10月11日起在場內展示Secret Speyside系列。

Secret Speyside 系列中，18至30年威士忌是從Speyside四間最神秘的釀酒廠精心挑選出來，每間酒廠都蘊含豐富獨特的歷史故事，有待單一麥芽威士忌愛好者發掘及探索。四間酒廠包括消失了的Caperdonich酒廠、被喻為先鋒的Longmorn酒廠、Speyside地標Glen Keith酒廠及位於遙遠高山上的Braes of Glenlivet酒廠。

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此15款威士忌系列包括分別由Glen Keith、Longmorn及Braes of Glenlivet出廠的三款印有獨立編號的珍稀單一麥芽威士忌，及帶有泥煤味與非泥煤味的Caperdonich威士忌。Caperdonich酒廠於2002年完成最後一批單一麥芽的蒸餾工序後便關閉。

Secret Speyside共15款威士忌的系列自推出後備受《國際烈酒競賽》（International Spirits Challenge）高度推薦。《國際烈酒競賽》為全球其中一個備受認可及最具影響力的烈酒比賽，這15款威士忌連續第二年於《2021年國際烈酒競賽》全部獲得金牌。

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記者：王嵐