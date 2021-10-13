認識必要脂肪酸（EFA） 紐西蘭營養油一「植」緊扣健康

提起脂肪，很多人都會拒之千里，但其實脂肪與蛋白質及碳水化合物一樣，屬人體必需的營養素，除了是身體活動的主要熱量來源外，脂肪酸亦是不可或缺的營養素之一，主要分為多元不飽和脂肪酸的Omega 3、Omega 6，以及單元不飽和脂肪酸的Omega 9。均衡攝取能抗發炎、保護細胞、抗氧化等。

其實想要均衡攝取Omega脂肪酸，不一定只能吃魚或補充深海魚油，你亦可以透過在植物種籽中提煉的營養油攝取，補充身體需要的營養，打造全方位健康生活。

▲ 透過在植物種籽中提煉的營養油攝取Omega脂肪酸，可補充身體需要的營養。

「脂」持健康 補充均衡營養

源自紐西蘭的OmekaNZ作為營養油專家，旗下營養油出品蘊含豐富Omega3-6-9及草本DHA，產品天然純淨，任何年齡男女及素食者均適用。同時，明白都市人的健康需要，OmekaNZ推出5款產品與大家共同邁向健康，包括護心寶．白奇亞籽油、活齡素．火麻籽油、牛油果素．牛油果油、腦轉素．亞麻籽油+DHA，以及悅見美．月見草油，現時已於香港全線上架。

冷壓技術提煉 確保高純度品質

OmekaNZ營養油的產地紐西蘭，是一個理想的農作物生產地，擁有純淨的空氣、穩定的灌溉用水和特殊的土壤。而OmekaNZ大部分的油籽都是在紐西蘭坎特伯雷地區種植，該地區結合獨特的土壤和氣候，可以上生產出世界上最好的種籽油和健康食品。

為確保產品完整的可追溯性及高品質的出品。OmekaNZ於紐西蘭自設先進及符合國際公認標準工場，並採用低溫和慢速的冷壓技術使油不受熱，從而生產出高品質、營養又美味的種籽油。所有產品的生產過程，從種植到提煉都一絲不苟，嚴格監控品質，確保提煉出最高的純度和品質的營養油。

源自紐西蘭營養油產品

▲ 護心寶．冷壓白奇亞籽油 (60粒裝)

白奇亞籽油作為一種高級營養油，含有高濃度的Omega 3，Omega6和Omega 9脂肪酸， 三者的結合對降低心血管疾病的風險有顯著的效果。同時，白奇亞籽油還含有各種維他命和礦物質，抗氧化成分有助於保護心臟細胞免受氧化損傷，並改善高血壓問題，對維持身體健康至關重要。

OmekaNZ護心寶的營養油都是以冷壓方式在白奇亞籽中提取，保證100%天然和高營養價值。

▲ 活齡素．冷壓火麻籽油 (60粒裝)

火麻籽油能提供只能從食物中攝取的植物性必需脂肪酸（EFA），而人體無法自然合成。其顯著的抗炎特性，對關節活動和皮膚健康有極大益處。由於Omega 3脂肪酸中的α亞麻酸（ALA）和Omega 6脂肪酸中的亞麻酸（LA）的完美結合，在保護心臟健康方面發揮顯著作用。OmekaNZ活齡素擁有3:1黃金比例的Omega 6 和Omega 3不飽和脂肪酸。

除了以上兩款營養油，OmekaNZ同時引入含有高含量Omega 9脂肪酸（油酸）的牛油果素．牛油果油、含Omega 3中α亞麻酸（ALA）的奧米卡．腦轉素，以及含Omega 6脂肪酸中γ-亞麻酸（GLA）的悅見美．月見草油。

了解更多源自紐西蘭的OmekaNZ天然草本營養油：https://www.omekanz.hk/

售賣點：

OmekaNZ網上商店 https://bit.ly/3jMldh1

City'Super(時代廣場, 海港城）

CRCare華潤堂

一田百貨 (沙田店)

HKTVmall

Big Big Shop

MAMA730

(資料由客戶提供)