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【投考公務員】政府將更新公務員《基本法》測試　預計明年中起將《港區國安法》納入考核範圍

政治 14:22 2021/10/13

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政府預告會將《港區國安法》納入公務員考核範圍，預計新的考核內容可於明年中測試使用。（經濟日報資料圖片）

投考公務員規定即將更新！政府向立法會提交文件預告，正檢視及更新《基本法》測試的考核內容，會將《港區國安法》納入考核範圍，預計新的考核內容可於明年中的《基本法及港區國安法》測試使用。

目前申請所有學歷要求為完成中學階段程度或以上的公務員職位，申請人必須參與《基本法》測試。公務員事務局表示，繼今年8月將《基本法》測試及格成績定為入職的必要條件，為確保新聘的公務員亦對《港區國安法》有基本的認識，會檢視及更新有關測試的考核內容，將《港區國安法》納入考核範圍，使該測試更切合有關
公務員職位的要求。

當局相信，更新後的測試能進一步鼓勵有志加入公務員團隊的人士，積極學習並深化對《基本法》和《港區國安法》的認識，預計新的考核內容可以可於明年中的《基本法及港區國安法》測試使用。

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責任編輯：胡偉明

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