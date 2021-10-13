【多才多藝】霍啟剛8歲大仔公開演奏大提琴　郭晶晶培養音樂才子︰心智大鍛煉

▲ 霍啟剛和郭晶晶的8歲大仔霍中曦公開演奏大提琴，好叻仔！

國寶級跳水皇后郭晶晶自2011年退役後，不久與香港富商霍英東長孫霍啟剛結婚，並誕下3子女，郭晶晶專心相夫教子。最近郭晶晶在多個社交平台開設帳號分享子女的成長點滴，她日前在小紅書貼出8歲大仔霍中曦公開演奏大提琴的照片，並表示學音樂能鍛煉孩子的心智。

霍啟剛與郭晶晶育有8歲大仔霍中曦、4歲二女霍中妍及2歲孻女Laurina，兩夫妻一向注重仔女的教育，更致力培養品德及多元興趣，大仔霍中曦年紀輕輕已多才多藝，懂得鋼琴、大提琴、劍擊、陶藝、寫書法、畫畫等。

▲ 霍中曦穿上一身西裝拿著大提琴，非常醒目。（小紅書圖片）

郭晶晶日前分享了大仔霍中曦到尖沙咀公開演奏大提琴的照片，可見中曦穿上一身西裝，拿著大提琴相當專注。郭晶晶更帶同媽媽、二女一起欣賞大仔的演出；完成演出後，中曦與妹妹在場內場外合照，笑起來十分可愛，郭晶晶笑言︰「妹妹已經成了哥哥的小Fans。」

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郭晶晶另寫了一篇短文分享培養孩子音樂興趣的心得，她稱只要孩子有興趣學音樂，就會全力支持，因學習音樂可以修身靜心，鍛煉心智。

學習音樂需要許多的堅持和積累，小朋友學習音樂更是對小心智的大鍛煉，除了需要父母的配合與引導，也需要小朋友自己一次又一次靜下心來的堅持。

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郭晶晶強調，學音樂並非為了孩子能在音樂領域上取得優秀的成就，「而是希望他能在演奏中，感受到自己日積月累的訓練帶來的自身成就感，明白成功背後定然是堅持。」

霍啟剛感激老婆為家庭付出

霍啟剛曾接受TOPick訪問時指出，大仔是3子女中較文靜的一位，且專注力強，除了音樂之外，大仔學劍擊也學得不錯，能瞄準對手出劍。二女和細女則是好動之人，尤其是二女最有媽媽的影子。

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啟剛稱大仔正就讀本地傳統學校，因兩夫妻皆認同必須打好中文根基。縱然晶晶離鄉別井嫁到香港，對香港教育制度不熟悉，但她卻對孩子的教育非常上心，從選校至教功課都親自負責，一邊陪兒子做功課一邊學習，英文科更是兩母子齊齊學，故啟剛特別感激太太對孩子的付出。

雖然兒子有不少功課，但她很享受一齊學習，因這是母子間的連繫時間。我們盡量都不會給予孩子壓力，開心成長很重要。

霍啟剛專訪，詳見【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲