【綠葉王】余子明盡忠大台40逾年　換來一年一騷僅包薪$6800對待：心淡

▲ 子明叔對TVB心淡。

現年77歲仍然十分精靈壯健的子明叔余子明，在去年8月拍畢劇集《踩過界II》後便離開大台。當時外界以為子明叔退休，直至近日ViuTV導演羅嘉駿在社交平台上載新劇《940920》開鏡照片，當中有男女主角劉俊謙、蔡思韵外，還有子明叔在場，大家才知他並未退休。

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子明叔最近接受媒體訪問，爆出當日在不愉快的情況下離開TVB。

子明叔無奈地表示，當時TVB要求與他簽一年一騷，但全年只包薪6800元，而且他一簽此合約後，便即被TVB「綁死」，於是決定不簽約。子明叔以心淡形容當時心情，無奈表示自己多年為公司盡心盡力，卻想不到只換來無情無義對待。

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拍《尋秦記》險死

子明叔回憶稱，2000年在內地拍《尋秦記》時意外撞傷頭，回港後因腦積瘀血昏迷入院，而且廿萬手術費也是自付。但當時子明叔最掛心的，反而是怕自己拖慢劇集的拍攝進度。

在血肉工廠式的拍攝下，子明叔拍一套劇更往往兩星期也睡不足40小時，結果由此捱壞身體。

可是為大台盡忠多年，卻不能換來被尊重的對待。子明叔離開TVB後，到ViuTV拍《940920》過戲癮，笑稱合作過程十分愉快，拍劇多年的他笑稱：「好Happy」、「未有咁歎」。開心，因為感到受尊重。

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