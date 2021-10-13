【玫瑰疹】麻疹傳染性高嚴重或致嬰幼兒死亡　兒科醫生拆解麻疹與玫瑰疹分別

▲ 玫瑰疹與麻疹，同是嬰幼兒常會患上的傳染病。

玫瑰疹與麻疹，同是嬰幼兒常會患上的傳染病，由於兩者病徵同是發燒和出疹，不少新手家長擔心未能及時分辨，延遲治療影響寶寶健康，特別是麻疹傳染性高，而且會出現嚴重併發症，危險性相對較高。其實麻疹與玫瑰疹的病徵確是近似，但仍可從下列各項區分，但若病情嚴重如高燒不退，寶寶神情呆滯、嚴重不適，家長便要及早求醫。

1．病源

玫瑰疹：過濾性病毒感染，最常見是人類皰疹病毒第六型（HHV-6），及人類皰疹病毒第七型（HHV-7），主要透過飛沫傳播，病毒潛伏期為5至14天。

麻疹：經由麻疹病毒感染，屬高傳染性，可由空氣傳播，透過咳嗽及打噴嚏及飛沫傳播。麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。

2．病徵

玫瑰疹：初期沒有任何徵狀，但已具傳染性，之後會發燒，通常3至4日，最多可長達7至10日，發燒後便出疹，隨着紅疹退卻，傳播性相對降低。

麻疹：初期有發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅等徵狀，個別病者口腔內會出現白點；病發後3至7天會出紅疹。

3．病者表現

玫瑰疹：雖然會發高燒，但病者精神狀態不差，表現精靈有胃口。

麻疹：病者一般較疲倦，表現忟憎，一臉倦容。

4．出疹位置

玫瑰疹：主要長在胸口、背部，並擴散至四肢。

麻疹：由面部及頸部逐漸向下擴散到身軀、腹股溝、大腿及小腿。

5．紅疹形狀

玫瑰疹：呈現玫瑰紅色及凸起一點點。

麻疹：皮疹較玫瑰疹更密，令身體通紅。

6．發燒情況

玫瑰疹：一般病者發燒3至4日後便出疹，當出了疹後便開始退燒，身上皮疹亦會自然散去。

麻疹：患者在發燒3至5日後出紅疹，但出疹後仍發燒，及出現不同併發症。

7．康復期

玫瑰疹：由發病至康復，約一星期。

麻疹：因應病者體質因人而異，及視乎病情嚴重性。一般7至10日。

8．併發症

玫瑰疹：出現併發症及致命的風險較低。

麻疹：出現嚴重併發症及致命的風險較高，可致肺炎及腦炎，嚴重個案會有生命危險。

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